Una gran purga y dos refuerzos en camino: la historia detrás del agresivo cambio en Cristal liderado por Uribe y el mea culpa de Raffo

En casi una hora y media de conferencia de prensa, frente a las oficinas del club en un escenario armado solo para el evento y mientras el primer equipo terminaba su penúltimo entrenamiento con un partido de práctica pensando en Alianza Universidad, Joel Raffo aceptó que tanto él como los otros directivos cometieron errores que han provocado la crisis deportiva e institucional con la que ha convivido el equipo este primer semestre y que ahora, de la mano de Uribe, se busca enderezar el rumbo.

“Hoy [ayer] estoy acá con el corazón en la mano, con la sinceridad de lo que siento. Reconozco que me he equivocado, que hemos tomado malas decisiones, nunca ha sido la intención tomar malas decisiones que vayan a perjudicar a Sporting Cristal. Se dice mucho que hay intereses subalternos, sin embargo, no tiene ningún tipo de sentido”, aseguró Raffo.

Más allá del mea culpa de Joel Raffo, lo que sorprendió a más de un hincha es que el club rímense dejará de contar con siete jugadores en su plantilla de cara al Clausura. El mismo Julio César Uribe dio a conocer esta drástica medida como parte de los cambios que se esperaban para el inicio del segundo torneo del año, de la Liga 1. Deporte Total pudo conocer que la decisión de ‘Diamante’ es contemplada después de conocer el informe del entrenador de Sporting Cristal, el brasileño Paulo Autuori.

Uribe agregó que bajo su gestión serán mucho más rigurosas las evaluaciones respecto al rendimiento de los jugadores en busca de una mejor versión del equipo. “Simplemente la curva productiva sobre la cual trabajaremos de cara al futuro va a ser mucho más puntual de lo que venía siendo. Día tras día, semana tras semana monitoreando lo que creo que se debe monitorear, hacerle un seguimiento al jugador para saber qué piensa, qué siente antes del partido”, aseveró.

Julio César Uribe aseguró que él no es un "líder que guía borregos. Soy un líder que despierta leones". (FOTO: Sporting Cristal). / ALEX MELGAREJO

El exjugador de la selección peruana no quiso dar detalles de los futbolistas involucrados por respeto. “Me cuesta mucho decir los nombres. La información ya la tiene el director deportivo [Gustavo Zevallos]. Saldrá un comunicado con lo que he expresado, deseándole lo mejor a quienes han formado parte en su momento de nuestra institución, así que en ese sentido, pido disculpas en omitir los nombres porque me cuesta mucho decirlo, por el valor que le doy a los jugadores” , le dijo a Deporte Total.

No obstante, queda claro que uno de los jugadores que forma parte de esta purga es el uruguayo Franco Romero, quien culminó contrato el 30 de junio pasado. Se especulaba que el uruguayo Martín Cauteruccio también integraba esa lista, después de que la semana pasada fiche por Bolívar de La Paz, pero el mismo Uribe descartó ello. Es decir, además de la salida de Romero, otros seis jugadores que estuvieron en el Clausura o considerados en el primer equipo dejarán la institución.

El club de los siete

La figura que trabaja el área deportiva de los celestes es una desvinculación total en algunos casos, préstamos o posiblemente venta. Precisamente, el argentino Misael Sosa se encuentra dentro de esas dos opciones luego del interés de Godoy Cruz de la máxima división de Argentina. Es cuestión de días o horas para que se oficialice su salida de Sporting Cristal, lo que significaría que tras la salida de Franco Romero, Misael es el segundo jugador que integra la lista de siete que mencionó Julio César Uribe.

Deporte Total también pudo conocer que otro de los jugadores que forma parte de esta nómina es Jostin Alarcón, volante de avanzada que recibió diversas oportunidades de parte del comando tecnico de Paulo Autuori, pero que ha convivido con una irregularidad en el equipo celeste no solo en esta temporada, sino desde la pasada campaña. La agencia que representa a Alarcón, que no salió en lista ante Cienciano y Atlético Grau [las dos últimas fechas del Apertura], ya está buscando otras opciones para el futbolista de 23 años que finalizaba su vínculo con la SC en diciembre.

Otro futbolista que ya no será considerado más en el equipo rimense es Jhilmar Lora. El lateral derecho de 24 años culmina su contrato en diciembre y este Diario ha confirmado que ha rescindido su vínculo con los celestes. Lora, quien era considerado un jugador con proyección, ha decaído en su juego de forma notoria desde mediados del 2024 y no ha encontrado forma de recuperar su mejor versión.

Junto a Jhilmar también estaría contemplado en esta lista su hermano, Fabrizio Lora. El lateral izquierdo de 20 años que solo ha jugado 26 minutos esta temporada [en la victoria de vista ante Ayacucho FC por 4-1] y que también termina su contrato a fines de este año.

En tanto, Flavio Alcedo, de 22 años, y Alejandro Pósito, de 19 años, no han sido tomado en cuenta en los últimos tres partidos del Apertura. Se pudo conocer que Alcedo formaría parte de la nómina que anunció Julio César Uribe y que es parte del informe técnico elaborado por Paulo Autuori. Es más, equipos de provincia ya han preguntado por la situación del central. Es importante resaltar que ambos tienen contrato hasta el 2027 por lo que la operación de salida podría ser considerada a préstamo, esperando que se potencien en otro club y retornen con un mejor nivel a La Florida.

Dos últimos refuerzos

Más allá de las salidas, Julio César Uribe también ha confirmado que van a sumarse dos últimos refuerzos al plantel de cara al Clausura. Deporte Total pudo conocer que en la conferencia de prensa de este viernes se tenía estimado dar el nombre del delantero extranjero que arribará a La Florida, pero la operación no se pudo concretar y este domingo, Sporting Cristal iniciará su competencia en el segundo torneo de la temporada de la Liga 1 con un solo fichaje: Miguel Araujo.

Ahora, de acuerdo a lo explicado por Gustavo Zevallos a este Diario, se debe oficializar al reemplazante de Martín Cauteruccio y al otro defensa central nacional –no puede ser extranjero, pues el único espacio foráneo a sustituir es el que ha dejado Franco Romero– se debe cerrar como plazo máximo la próxima semana.

“Tiene que ser cuanto antes [el cierre de la operación del delantero y el central]. Yo me imagino que los primeros días de la próxima semana van a haber noticias de todas maneras”, manifestó.

El director deportivo no descartó que el ‘9′ sea de nacionalidad uruguaya o brasileña, aunque también dejó claro que han puesto interés en el mercado colombiano. “También diría que el fútbol colombiano ha crecido mucho. Así que estamos revisando en diferentes ligas y seguramente lo que incorporemos va a ser lo mejor que encontremos. En ese proceso estamos”, indicó.

Zevallos reveló que lo hecho por Cauteruccio en una temporada y media les “ha dejado la valla alta”, por lo que “estamos buscando” un jugador de las características del uruguayo. El mismo Uribe también reconoció ello en la conferencia y aseveró que esperan encontrar un futbolista con la misma versión o mejor.

