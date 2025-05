La delegación rimense arribó ayer por la mañana al país y abandonó el aeropuerto internacional Jorge Chávez por otra puerta y acompañado por un grupo policial como resguardo como prevención, pues a altas horas de la noche, después del papelón en Sao Paulo (6-0), un grupo de desadaptados prendieron fuego la puerta de La Florida, en el Rímac, una medida reprochable, pues la violencia no es la solución a los problemas y menos afectando los activos del club. No hubo declaración alguna de parte de los jugadores, pero sí del director deportivo, Gustavo Zevallos.

Gustavo Zevallos, Paulo Autuori, Julio César Uribe y Joel Raffo se reunieron ayer por la tarde en La Florida. (FOTO: BarrioSCervecero).

Es más, Deporte Total pudo confirmar que en La Florida se ha realizado ayer por la tarde una reunión de varias horas en las que participaron Zevallos, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, el asesor y vocero institucional, Julio César Uribe, y el director técnico del equipo, Paulo Autuori. Precisamente, el brasileño ha dado a conocer su balance deportivo después de un mes al mando de los rimenses. Se entiende, que en este mismo comité de emergencia se han tomado decisiones drásticas en busca de un cambio.

Zevallos ya había adelantado horas antes de la reunión con los actores que toman decisiones en Sporting Cristal. “Estamos revisando qué decisiones tomar en las próximas horas. El club no puede pasar por estas situaciones, hay que tomar acciones, ya corresponde“, sostuvo en RPP. El directivo agregó que lo acordado en el comité con Raffo, Uribe y Autuori será comunicado. Si bien es cierto nunca habló de purga, dejo entrever que sí habrá salidas, las cuales se harían efectivas tras el cierre del Apertura, al que le restan todavía cinco fechas.

Paulo Autuori ha podido ver a casi todos los integrantes del primer equipo en acción, salvo a los arqueros Renato Solís y César Bautista. De esta forma, el balance presentado por el exentrenador de la selección peruana y dos veces campeón de la Copa Libertadores, además del Mundial de Clubes, debe poseer la descripción, el análisis, de cada uno de los futbolistas y con quiénes puede contar para un segundo semestre donde Sporting Cristal no tendrá margen de error.

Gustavo Zevallos no quiso entrar en detalles en cuanto a salidas o refuerzos. “No es momento para especular”, manifestó. La posición del director deportivo es entendible, pero no es un secreto que los llamados a dejar la institución, en cuanto a extranjeros, son los defensas Franco Romero y Nicolás Pasquini, de discreto rendimiento. El uruguayo finaliza su contrato dentro de un mes, por lo que la operación no sería complicada. En tanto, el vínculo con el argentino es hasta fines de año y solo queda la opción de rescisión.

Franco Romero firmó hasta junio del 2025 con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

Es así que Sporting Cristal debe buscar en el mercado internacional, al menos un defensa central. En el caso del lateral izquierdo, su salida sería una operación sin retorno, pues debido a las bases, solo se puede reemplazar a un futbolista foráneo por otro en la segunda parte de la temporada y esa operación sería en base a Romero. El caso de un extranjero lesionado, como el de Gustavo Cazonatti, no se contempla en este tipo de acción de acuerdo a las bases de la Liga 1 2025. Es decir, el club no puede sustituir el lugar del brasileño, que se pierde toda la temporada, por otro extranjero.

Por ello, las decisiones que debe tomar el área deportiva junto al comando técnico de Paulo Autuori debe ser bastante acertada y en busca de la mejoría del equipo. Como el mismo Zevallos indicó, no es momento para especular respecto a las salidas, pero no sería descabellado que también dejen el plantel jugadores nacionales que no han mostrado el nivel que requiere una institución como Sporting Cristal. La palabra final, la decisión, la tendrá Autuori.

El club no está a la venta

El pedido del hincha de Sporting Cristal es que Innova Sports, propietario del club, venda la institución a personas identificadas. Sin embargo, Gustavo Zevallos reveló en RPP que la palabra “venta” no ha sonado por los pasillos de La Florida, en el Rímac, y que a Joel Raffo, miembro fundador de Innova y presidente del club rimense, no le ha pasado por la cabeza esa opción.

“No se tiene previsto vender el club. Tengo una relación directa con el presidente [Joel Raffo] y vamos a aplicar medidas y acciones para corregir, estar a la altura y responder a la exigencia del club. Yo siento que este es el momento de mostrar unidad y con toma de decisiones esto va a cambiar”, sostuvo el director deportivo de Sporting Cristal.

Queda claro que si Joel Raffo todavía siente que su proyecto puede funcionar en la institución celeste, una opción para que la desgastada relación con el hincha concluya es cediendo la presidencia del club a otra persona identificada con los colores, con la idiosincrasia del club celeste. Así, él se mantiene como el dueño, más no con injerencia directa en las decisiones deportivas e institucionales.

