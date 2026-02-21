“La ‘U’ tiene grandes jugadores, no solo es Valera”: Diego Enríquez, el ‘1′ de Cristal, calienta la previa contra el tricampeón

Por Jean Pierre Maraví Coppa

Diego Enríquez comenzó el 2026 de gran manera, consolidándose como una de las piezas más importantes de Sporting Cristal en un arranque de temporada exigente. El arquero celeste no solo ha respondido bajo los tres palos, sino que también se ha convertido en una voz autorizada para analizar el momento del equipo. Tras el empate ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores, el ‘1′ analizó el duelo ante Universitario, el actual tricampeón del fútbol peruano y su goleador Alex Valera.

