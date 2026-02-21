“La ‘U’ tiene grandes jugadores, no solo es Valera”: Diego Enríquez, el ‘1′ de Cristal, calienta la previa contra el tricampeón

Diego Enríquez comenzó el 2026 de gran manera, consolidándose como una de las piezas más importantes de Sporting Cristal en un arranque de temporada exigente. El arquero celeste no solo ha respondido bajo los tres palos, sino que también se ha convertido en una voz autorizada para analizar el momento del equipo. Tras el empate ante 2 de Mayo en Paraguay por la Copa Libertadores, el ‘1′ analizó el duelo ante Universitario, el actual tricampeón del fútbol peruano y su goleador Alex Valera.

—El empate ante 2 de Mayo deja sensaciones divididas: ¿es un resultado que se celebra por lo que se sufrió o que deja bronca por lo que se pudo ganar?

Es un resultado un poco complicado porque lo teníamos dentro de todo manejado con un hombre menos y se nos da vuelta muy rápido, pero la actitud del equipo a seguir insistiendo y remando desde atrás para conseguir el empate. Eso fue lo primordial, fue lo que nos llevamos. Ahora solo toca descansar y mentalizarnos en el partido del sábado frente a Universitario.

—¿El resultado final no condice con lo que Cristal ejecutó como plan de trabajo?

La lectura de juego creo que fue muy buena, el profesor planteó un gran partido, creo que se hizo todo lo que trabajamos en general, aunque no se pudo trabajar mucho, por los días entre partidos, pero el juego que teníamos era muy claro y lo pudimos resolver bien.

—Pensando en la vuelta en Lima, ¿qué debe cambiar el equipo para que el empate no termine siendo engañoso y se marque diferencia en casa?

Hay que seguir siendo eficaces y manteniendo el juego para hacerlo bien que es lo más importante. Creo que nuestro juego es lo que prima para hacer bien las cosas

—Antes de ese partido decisivo aparece Universitario de Deportes. ¿Cómo se gestiona el desgaste físico y mental sin perder foco en ninguno de los dos frentes?

El partido ante Universitario va a ser complicado, uno tiene que manejar las cargas, el descanso que tiene que ser primordial para llegar al partido entero. Son días cortos que se necesitan más que todo descansar, recuperar y poco a poco analizar al rival

—Desde el arco, ¿qué mensaje le das hoy al hincha: confianza en que este grupo está preparado para competir en partidos grandes o todavía hay aspectos que ajustar con urgencia?

El mensaje al hincha es de confianza, que el equipo está preparado para este tipo de partidos. En general tanto en Liga 1 como la Copa Libertadores. Sabemos que es complicado, pero tenemos un gran plantel.

—¿Como frenar a Valera que anda en un buen momento de gol con la U? ¿Qué te precoupa de la U?

Universitario tiene grandes jugadores, no solo es Valera, tiene muy buen mediocampo, tiene buenos refuerzos extranjeros que también han venido. El arma principal ahora es descansar y hacer un gran partido el sábado. Luego cerrar la llave el día martes ante 2 de mayo que es importante para nosotros el pase a Copa Libertadores.

