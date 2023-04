Se podrán decir muchas cosas que suenan a excusas. Que el imprevisto -mala planificación- con el bus, que el poco tiempo para calentar y un sinfín de etcéteras; pero Cristal desapareció en el Monumental. Parecían almas con camiseta celeste deambulando sobre el césped del coloso de Ate que miraban cómo los de crema jugaban un partido de tal magnitud como deben jugar: empezando desde la actitud (llámese garra si así lo desea) hasta la inteligencia para saber cuándo golpear a un rival que estaba noqueado desde el inicio.

Presionado quizá por las críticas hacia su ‘9′, Brenner Marlos; Tiago Nunes decidió experimentar poniendo al habilidoso Joao Grimaldo como una especie de falso delantero centro y terminó ahogándolo ante la férrea marca de los tres centrales merengues (Corzo-Riveros-Di Benedetto). Dejó en el banco a Jesús Pretel, su único jugador combativo en el medio, ante un rival se caracteriza por luchar y ganar ese terreno. Dos cambios que, con el periódico del lunes, no resultaron y terminaron perjudicando al equipo.

El resultado no reflejó lo que sucedió en el campo. Y no es porque Universitario haya merecido anotar más goles, sino porque Cristal hizo méritos para recibir más. La crisis de resultados (van cinco partidos sin ganar entre Copa y Apertura) ha golpeado fuerte en el Rímac. Cristal no alza y, aunque ganando sus dos partidos pendientes se pone a dos de los 25 puntos de la ‘U’ y a cuatro de los 27 del líder Alianza, no hay síntomas de mejoría.

De la desconfianza de Renato Solís, pasando por la intrascendencia futbolística de Nilson Loyola, hasta la impotencia de un Yoshimar Yotún que nunca volvió a ser el mismo desde que volvió a La Florida. Cristal ha caído ante la ‘U’ después de casi cinco años, pero eso no es lo alarmante, sino la forma en cómo se vio derrotado, en cómo jugaron cada uno de los futbolistas que saltaron al campo con la camiseta celeste puesta. A continuación, el UnoxUno de Deporte Total.

1 Renato Solis 5 puntos Empezó dubitativo como todo el equipo, incluso cometió un error garrafal que no acabó en gol de Universitario por culpa de Herrera; pero terminó siendo el único rescatable de la noche terrorífica. Salvó un par de situaciones peligrosas y no pudo hacer mucho en los dos tantos cremas. 2 Jhilmar Lora 4 puntos Un mal saque de lateral en los últimos minutos graficó su partido: intrascendente. Ni aportó en ataque pese a pasar en muchas ocasiones y en defensa no pudo contener las subidas de Nelson Cabanillas. 3 Ignacio da Silva 4 puntos El brasileño no pudo imponerse y perdió los duelos ante Herrera. Siempre se vio expuesto ante la nula marca del mediocampo rimense. Pese a su altura, se vio superado en los balones aéreos. 4 Gianfranco Chávez 3 puntos Debió irse expulsado tras propinarle un codazo a Rivera cuando el balón no estaba en juego. No se asentó en defensa y se complicó en más de una ocasión por la inoperancia de Loyola, el lateral que estaba por su banda. 5 Nilson Loyola 3 puntos Increíblemente no fue cambiado para el inicio del segundo tiempo. Fue una puerta abierta por su banda, no tuvo la capacidad para marcar en un centro que acabó con el primer gol de la ‘U’. En ataque tampoco trascendió, todo los balones que pasaban por sus pies eran desperdiciados. 6 Martín Távara 3 puntos No pudo hacer jugar a Cristal y eso se vio reflejado en el flojo partido del equipo con el balón en los pies. Ansioso para marcar, cometió muchas faltas que lo condicionaron desde el principio. Sin ideas para repartir la pelota. 7 Yoshimar Yotún 4 puntos Ha dejado de ser el Yotún inteligente con el balón en los pies. Se muestra como un jugador muy predecible en el medio y sufre a la hora de marcar o presionar. Terminó mostrando impotencia ante la superioridad del rival. 8 Jesús Castillo 4 puntos Quizá el único lúcido del mediocampo rimense, aunque solo por ratos. Jesús intentó de todas las maneras posibles, se movió por derecha e izquierda, pero nunca pudo meterse en el ritmo del partido. 9 Leandro Sosa 3 puntos Desaparecido en todo el tiempo que estuvo en el campo. No generó ni una sola ocasión de gol y tampoco pudo apoyar en defensa a Lora. 10 Alejandro Hohberg 3 puntos Tuvo un solo remate de larga distancia en todo el partido. No trascendió por la banda izquierda, no pudo asociarse con sus compañeros y mostró incapacidad a la hora de marcar. Jugó un muy mal partido. 11 Joao Grimaldo 4 puntos La idea del técnico con Grimaldo quizá era desordenar a los centrales o ganarles sus espaldas con velocidad, pero jugar de espaldas al arco fue lo suplicio para el extremo por naturaleza. Cuando pasó a la banda mejoró su productividad aunque fue inútil. 12 Brenner Marlos 3 puntos Criticado por el hincha, el brasileño volvió a darles motivos para que sigan. Falló un gol debajo del arco que pudo ser el descuento luego de que minutos antes perdiera la pelota en el mediocampo en el segundo gol de la ‘U’. 13 Washington Corozo 3 puntos Su ingreso no cambió el partido. Pegado a la banda derecha, el ecuatoriano se dedicó más a discutir con los rivales que a intentar desequilibrar. Está en deuda desde su regreso. 14 Jostin Alarcón 3 puntos Su ingreso no cambió para nada el partido. Intentó ser el conductor del equipo, pero careció de ideas. 15 Diego Otoya - Estuvo poco tiempo en el campo. 16 Adrián Ascues - Estuvo poco tiempo en el campo.