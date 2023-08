El polifuncional futbolista uruguayo de Sporting Cristal, Leandro Sosa, confirmó este viernes, en la previa al duelo ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1 Betsson, que ya inició los trámites para su nacionalización.

Esto responde, según cuenta, a un tema acordado con la institución bajopontina para que continúe en el club sin ocupar plaza de extranjero.

“Ya arranqué los trámites de nacionalización. Eso va bastante bien encaminado, tenemos el deseo de que salga antes de fin de año”, declaró en conferencia de prensa.

Sosa ha sido fundamental para el plantel que dirige el brasileño Tiago Nunes, pues lo ha utilizado en diferentes posiciones de la volante e incluso como lateral derecho, cuando no ha estado disponible Jhilmar Lora.

“Uno trata de ser polifuncional y me siento cómodo en los diferentes puesto. He jugado en varias posiciones y trato de aprender, me siento cómodo con eso y puedo aportar desde mis características”, acotó.

CONFERENCIA DE PRENSA DE LEANDRO SOSA

Por otro lado, destacó la importancia de no fallar en esta recta del campeonato de cara al objetivo de quedarse con el Torneo Clausura y disputar la final.

“Estando en Cristal, la presión de ganar es fecha a fecha. El empate nos acorta el margen de error, pero nos toca jugar con la ‘U’, en el Clausura si ganamos todos los partidos vamos a estar en la definición”, finalizó.