“Va a ser otra guerra”: Eduardo Ledesma, el técnico que eliminó a Alianza de la Copa, y su análisis de Cristal, el próximo rival

Ha pasado una semana de la hazaña de 2 de Mayo de Paraguay tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Libertadores en Matute. Y ya instalado en fase 2, el club guaraní ahora volverá a Lima, pero esta vez para enfrentar a Sporting Cristal.

Eduardo Ledesma, el cerebro detrás del triunfo heróico del cuadro de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y también recordado por ser futbolista en el ‘Capiatazo’ -cuando Deportivo Capiatá de Paraguay eliminó a Universitario de la Copa, en 2017-, conversó con este Diario.

2 de Mayo eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores.

“Acá también estamos trabajando juntos en el cuerpo técnico con Gustavo Noguera, quien jugó ese partido entre Capiatá vs. Universitario y ahora Gustavo está acá con nosotros trabajando y logramos dar un ‘Matutazo’. No sé si alguno dimensiona lo que sucedió y esperaba que pase esto”, afirmó en un principio Ledesma.

“Obviamente es una coincidencia de la vida, él como jugador haber eliminado a Universitario y de visitante le dimos vuelta al marcador, lo mismo que sucedió ayer ante Alianza Lima. Hoy nos toca recuperar y esperar a Sporting Cristal, que también es otro equipo grande de Perú, obviamente nosotros con la confianza ganada, acumulada, este resultado de la serie ante Alianza Lima te ayuda a confiar más en uno mismo, pero sin relajarse”, señaló.

“Cristal es un equipo grande de Perú, un club que está acostumbrado a jugar Copa Libertadores y no podemos estar relajados ni muy confiados porque va a ser otra guerra”, acotó.

Por otro lado, Ledesma evitó hablar del funcionamiento de Alianza “porque yo respeto mucho al entrenador, al club y al hincha”.

Eduardo Ledesma. (Foto: 2 de Mayo)

“Si hay una clave para nosotros siempre hablando de 2 de mayo, está en el convencimiento que pudo tener el jugador pudo tener en estos dos desafíos. En el primer partido de local de sacar esa diferencia por más que haya sido mínima, es una diferencia y quieras o no juega en contra y a favor de la cabeza del jugador que tiene esa diferencia y en contra del jugador que tiene la diferencia por revertir, ya que al jugador de Alianza hace que tenga otro tipo de preparación y también se desespere. ya que está de local con su gente, sabiendo que tiene que abrir el marcador rápido para calmar las ansias y ayer no lo pudo lograr, eso también nos ayudó mucho poder acomodarnos y generar situaciones a Alianza Lima para que nosotros mismos nos diéramos cuenta que podíamos hacer daño, más allá, de que ellos estaban obligados a proponer y busquen el resultado. El generar situaciones hizo que nosotros creériamos que podíamos dañarle y no pudimos aprovechar las ocasiones, pero sí, al final se logró el resultado favorable para seguir avanzando”, manifestó.

“Nosotros a todos los rivales respetamos. Hoy en día no se puede subestimar a nadie. Ahora ante Cristal debemos preparar el partido de la mejor manera”, sentenció.

