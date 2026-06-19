Sporting Cristal se juega este fin de semana mucho más que un pase a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Las celestes reciben a Melgar en un duelo de eliminación directa y buscarán en el estadio Alberto Gallardo dar un paso firme hacia la ansiada final bajo el liderzago de su capitana, Fabiana Oribe. La mediocampista reconoce que estos días sin competencia le han servido al equipo para alcanzar una mejor versión de cara a estas etapas decisivas.

No obstante, Oribe reconoce a Deporte Total que atraviesa una nueva lesión, pero pese a que no está en su plenitud física, ha decidido poner en juego su integridad para aportar al equipo bajopontino en este complicado enfrentamiento contra las arequipeñas. Como ella misma indica, el partido válido por los cuartos de final, es “de vida o muerte” y espera que el hincha rimense se haga presente este sábado por la tarde el Gallardo (1:15 p.m.) para impulsar al equipo hacia la victoria.

¡LaS Celestes vuelven al Gallardo y necesitan tu aliento! 🤩💪



Este sábado 20, nuestro equipo jugará como local por el partido único de los Cuartos de Final del Torneo Apertura. ⚽️



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¿Cómo está el equipo de cara a este partido decisivo?

Sí, bueno, estamos con las expectativas bien altas, con el ánimo al 100%. Creo que estas semanas de para nos han servido mucho para poder complementarnos más, para poder mejorar en cada uno de esos aspectos que hemos estado fallando durante este tiempo, así que creo que estamos listas y preparadas para afrontarlo.

En la fase regular ustedes golearon a Melgar, pero este es otro escenario, en otra circunstancia. ¿Cómo lo están percibiendo ustedes?

Sí, claro, no va a ser un partido fácil. De hecho no va a ser nada igual al que tuvimos a inicio de la temporada. Sin embargo, creo que tanto ellas como nosotras estamos, creo, en las mejores condiciones para poder ganar, ya que esto nos llevará a la semifinal. Así que va a ser un partido de vida o muerte.

El primer objetivo de la temporada es alcanzar la final y de vencer a Melgar, tendrán una dura llave ante la sorpresa del campeonato, Atlético Andahuaylas...

Sí, claro. En nuestra ruta por alcanzar la final tendremos dos equipos muy fuertes, que han dado qué hablar esta temporada, así que las cosas no están nada fáciles y nosotras tampoco estamos viendo la situación de esa manera. Vamos a salir a proponer, más que todo a imponer nuestro juego y sacar adelante primero el partido con Melgar. Estamos muy enfocadas en este encuentro.

Sporting Cristal ha sido un animador del torneo en estas últimas temporadas, pero carece de algo más para poder pelear el título. ¿Qué crees que le falta para llegar a esta etapa decisiva?

Desde nuestro lado sentimos que el juego es bueno, como equipo. Creo que las cualidades de cada chica se complementan muy bien; sin embargo, no sé, a veces creo que es un poquito de suerte lo que nos falta, pero bueno, solo son suposiciones, no sé exactamente qué es lo que nos falta realmente, pero en los entrenamientos y en el día a día, las cosas se ven increíbles. Llega de repente un partido y, pucha, pasan cosas que no las teníamos pensadas, y el fútbol es un deporte que te da muchas sorpresas.

Fabiana Oribe es la capitana de Sporting Cristal. La mediocampista se formó como futbolista en La Florida y defiende con su corazón los colores del club. (Foto: Prensa Sporting Cristal).

Una característica del club es también su apuesta por sus divisiones de menores y eso también es para aplaudirlo porque pelean por sus objetivos con chicas de la casa...

Sí, por supuesto. Creo que es algo muy importante, porque las chicas ya tienen, o suben con una identidad, se sienten muy identificadas con la camiseta, y obviamente el trabajo es más óptimo. Jugar y entrenar por el equipo que quieres, que amas, es otra sensación, y obviamente eso es bueno para el equipo. Ahora, las chicas de mayor experiencia, aunque no lo creas, tan bien se sienten motivadas por ese ánimo de las menores que tienen al ser promovidas al primer equipo.

¿Y cómo estás tú después de superar una dura lesión? ¿cómo te encuentras ahora?

Sí, bueno, tuve una lesión en la rodilla, me recuperé muy bien, pero bueno, tengo otra que también es un poco compleja, complicada. Así que estos días, estos partidos los estoy jugando, pero no a mis 100%, por justamente eso, pero bueno, ahí vamos, tratando de aportar cuanto se pueda al equipo.

¿Y está nueva lesión podría afectar tu desempeño de cara al Clausura?

Sí, podría, podría, pero estamos analizando otras situaciones para el bien del equipo y también en lo mío, a nivel personal.

¿Estás realizando una rehabilitación conservadora, por decirlo así?

Sí, por supuesto. Porque creo que estos momentos son muy, muy importantes, así que estamos ahí en algodones.

En esta etapa decisiva el equipo necesita de su capitana, de su líder e imagino que es por eso arriesgas tu propia integridad...

Sí, bueno, a mí me encantaría poder estar al 100% para el equipo, como siempre, pero como te digo, desde donde estoy y en cuanto pueda, siempre apoyaré al equipo para lograr nuestro objetivo. Así que ahí estamos.

Ahora, el partido con Melgar lo juegan en el Gallardo y hay un pedido de su parte también para que el hincha celeste se acerque al recinto y dar ese aliento que les puede brindar un impulso...

Nosotras queremos jugar con toda nuestra hinchada, nuestra gente, nuestra familia, que estén ahí alentándonos en cada jugada, en cada balón, en cada gol. Así que ojalá y los hinchas puedan acompañarnos y juntos poder lograr el objetivo, que es la clasificación. Espero que el hincha de Sporting Cristal nos pueda acompañar, queremos sentir su apoyo.

Mencionaste la palabra familia y creo que es lo que predomina mucho en Sporting Cristal...

Sí, por supuesto. Creo que en el club están muy presentes siempre los valores y bueno, nosotras al estar con los hinchas o es más, dentro del club, con los trabajadores, nos sentimos como en casa. Siempre en familia, siempre apoyándonos, respetándonos en todo momento. Así que sí, yo creo que esa palabra define también al club, a su historia.

¿Y por ese amor a la familia celeste van a salir con todo ante Melgar?

Sí, bueno, en este partido nosotras no nos tenemos que guardar nada, vamos a luchar, pelear cada balón, no vamos a dar ningún balón por perdido. Siempre vamos a estar ahí intentando, intentando hasta lograrlo. Este partido, como te digo, es de vida o muerte.

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