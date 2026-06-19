Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal se juega este fin de semana mucho más que un pase a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Las celestes reciben a Melgar en un duelo de eliminación directa y buscarán en el estadio Alberto Gallardo dar un paso firme hacia la ansiada final bajo el liderzago de su capitana, Fabiana Oribe. La mediocampista reconoce que estos días sin competencia le han servido al equipo para alcanzar una mejor versión de cara a estas etapas decisivas.

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