Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por Copa Libertadores

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO | Últimas noticias del partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores
En la que es su primera participación continental, 2 de Mayo viene dando la sorpresa y ante los celestes quiere seguir haciendo historia hasta llegar a la etapa de grupos del torneo.
Por su parte, 2 de Mayo llegó a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Alianza Lima, cuadro peruano al que superó por un resultado global de 2-1.
Sporting Cristal, que accedió a la Copa Libertadores como Perú 3, llega a este encuentro después de lograr su primera victoria en el torneo peruano. Los celeste vencieron 2-0 a Juan Pablo II y sumaron de a tres por primera vez en la temporada oficial. En los dos partidos anteriores consiguió un empate (1-1 ante Garcilaso en Cusco) y una derrota (1-2 ante Melgar).
El partido será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN. Las incidencias minuto a minuto podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El encuentro se disputará en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, donde actúa de local el equipo 2 de Mayo.
Sporting Cristal visita hoy (7:30 p.m.) a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de ida correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores.
Sporting Cristal visita hoy (7:30 p.m.) a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de ida correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores.