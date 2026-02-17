Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO | Últimas noticias del partido de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores

Previa

En la que es su primera participación continental, 2 de Mayo viene dando la sorpresa y ante los celestes quiere seguir haciendo historia hasta llegar a la etapa de grupos del torneo.

Previa

Por su parte, 2 de Mayo llegó a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Alianza Lima, cuadro peruano al que superó por un resultado global de 2-1.

Previa

Sporting Cristal, que accedió a la Copa Libertadores como Perú 3, llega a este encuentro después de lograr su primera victoria en el torneo peruano. Los celeste vencieron 2-0 a Juan Pablo II y sumaron de a tres por primera vez en la temporada oficial. En los dos partidos anteriores consiguió un empate (1-1 ante Garcilaso en Cusco) y una derrota (1-2 ante Melgar).

Previa

El partido será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN. Las incidencias minuto a minuto podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.

Previa

El encuentro se disputará en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, donde actúa de local el equipo 2 de Mayo.

Previa

Sporting Cristal visita hoy (7:30 p.m.) a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de ida correspondiente a la Fase 2 de la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por Copa Libertadores
Fútbol peruano

Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por Copa Libertadores

ESPN online: cómo ver partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores 2026
Fútbol peruano

ESPN online: cómo ver partido de Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

¿En qué canales pasan Sporting Cristal vs 2 de Mayo y a qué hora empieza el partido por Fase 2 de Copa Libertadores?
Fútbol peruano

¿En qué canales pasan Sporting Cristal vs 2 de Mayo y a qué hora empieza el partido por Fase 2 de Copa Libertadores?

Alianza Lima recibiría multa de Conmebol: abren expedientes tras eliminación ante 2 de Mayo
Fútbol peruano

Alianza Lima recibiría multa de Conmebol: abren expedientes tras eliminación ante 2 de Mayo