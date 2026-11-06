ADT VS SPORTING CRISTAL - FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA - LIGA 1 2026
22:05
- El cuadro 'bajopontino" hoy viajó hacia Tarma para el encuentro ante ADT.
22:04
- ¿En qué canal TV transmiten Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO por Torneo Clausura?
- El partido entre Sporting Cristal vs. ADT será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.
22:03
- ¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?
- La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. ADT será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.
22:01
- ¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT HOY por Torneo Clausura 2026?
- El partido de Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 1:00 PM (hora de Perú) y 3:00 PM (hora argentina) este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.
22:01
- ¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?
- El partido entre Sporting Cristal vs. ADT se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.
22:00
- Partido vital para las aspiraciones del equipo de Roberto Mosquera , Sporting Cristal visita a ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Unión Tarma.
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