Por Redacción EC

ADT VS SPORTING CRISTAL - FECHA 16 DEL TORNEO CLAUSURA - LIGA 1 2026

22:05
  • El cuadro 'bajopontino" hoy viajó hacia Tarma para el encuentro ante ADT.
22:04
  • ¿En qué canal TV transmiten Sporting Cristal vs. ADT EN VIVO por Torneo Clausura?
  • El partido entre Sporting Cristal vs. ADT será transmitido por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.
22:03
  • ¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?
  • La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. ADT será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.
22:01
  • ¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT HOY por Torneo Clausura 2026?

  • El partido de Sporting Cristal vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 1:00 PM (hora de Perú) y 3:00 PM (hora argentina) este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.
22:01
  • ¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. ADT por Torneo Clausura 2026?
  • El partido entre Sporting Cristal vs. ADT se jugará este sábado 7 de noviembre del 2026 en el estadio Unión Tarma.
22:00
  • Partido vital para las aspiraciones del equipo de Roberto Mosquera , Sporting Cristal visita a ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura de Liga 1 desde el estadio Unión Tarma.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?