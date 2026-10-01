Este jueves 1 de octubre, Sporting Cristal y ADT se miden por la semifinal de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los celestes llegan a este compromiso con ventaja luego de conseguir una victoria en Tarma. Ahora, bajo la dirección de Roberto Mosquera, Sporting Cristal intentará hacer valer su localía en el estadio Alberto Gallardo para sellar su clasificación a la gran final. Consulta el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs ADT por la semifinal vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Sporting Cristal vs ADT se enfrentarán este jueves 01 de octubre en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs ADT por la semifinal vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs ADT en vivo?

El partido Sporting Cristal vs ADT, será transmitido por América TV, la Bicolor+, en el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol vía Youtube. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.