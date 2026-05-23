Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal atraviesa un momento complicado tanto en el ámbito internacional como en el torneo local, situación que ha incrementado la presión sobre jugadores y comando técnico.
Los celeste buscan retomar el 'camino' para estar más tranquilas con miras una posible clasificación a la Copa Sudamericana y Torneo Clausura.
- GUSTAVO ZEVALLOS ASEGURÓ REFUERZOS PARA EL TORNEO CLAUSURA
“Vamos a fortalecer el equipo. No puedo dar el número en estos momentos, pero estamos trabajando en eso. Vamos a plantearlo. Definitivamente llegarán jugadores y quiero que el hincha de Sporting Cristal lo sepa y esté tranquilo”.
- ¿A QUÉ HORA Y EN DÓNDE VER EL PARTIDO POR EL TORNEO APERTURA?
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El duelo entre celestes se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 horas y será transmitido a través de L1 Max (DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, Wow y Movistar).
Por su parte, ADT de Tarma derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos en el Estadio Unión Tarma.
Los 'rimenses' llegan a este partido tras haber caído 2-3 ante Junior de Barranquilla en el Estadio Olímpico Jaime Morón León, por la penúltima fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, complicando sus chances de clasificar a octavos de final de dicho torneo.
Sporting Cristal, ubicado en el duodécimo lugar con 16 puntos y necesita ganar a ADT para salir de los últimos lugares del acumulado y no revivir los fantasmas de la campaña del 2007, donde sobrevivieron al descenso.
Sporting Cristal y ADT de Tarma se verán las caras este domingo en un encuentro correspondiente a la decimosexta jornada del Torneo Apertura.
Sporting Cristal recibe a ADT este domingo desde las 11:00 a.m., en un partido vital para alejarse del descenso. Sigue el minuto a minuto del partido aquí.
Sporting Cristal recibe a ADT este domingo desde las 11:00 a.m., en un partido vital para alejarse del descenso. Sigue el minuto a minuto del partido aquí.