Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura, pero igual busca seguir sumando para seguir en la parte alta de la tabla acumulada. Este sábado, los ‘Celestes’ obtuvieron una victoria por la mínima diferencia sobre Alianza Atlético, con una soberbia definición de cabeza de Alejandro Hohberg.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental, el volante hizo un análisis de lo ocurrido en los 90 minutos de competencia. “Estoy contento con el gol, aunque lo más importante es que sirvió para ganar. Fue un partido difícil, que estuvo un poco trabado en el primer tiempo”, explicó el futbolista a Gol Perú.

“La anotación hizo que podamos manejar la pelota con más calma. Alianza Atlético es un buen equipo, por algo están bien en la tabla. Es mérito de ellos”, agregó el habilidoso jugador, resaltando las cualidades de los ‘Churres’.

De la misma forma, Hohberg no ocultó su pesar por tener poca continuidad, aunque eso no impedirá que siga esforzándose al máximo. “Siempre trabajo para jugar, para estar a disposición del entrenador. En este torneo no me tocó tanto desde el inicio, pero uno siempre trata de dar lo mejor, y a veces sale bien, a veces no”, manifestó el ‘Enano’.

“Este año, cuando me tocó jugar, me sentí bien. Obviamente, tenemos jugadores de jerarquía, así que es difícil a veces armar el equipo titular y me ha tocado salir a mí. Igual, siempre trabajo para jugar, hacer asistencias o goles, y ojalá me siga tocando”, finalizó el volante, que lleva tres anotaciones esta temporada.

Cabe mencionar que en los anteriores seis cotejos de Sporting Cristal en Liga 1, Alejandro Hohberg siempre había sido suplente y solo en una ocasión no pudo ingresar. La última vez que el deportista de 30 años jugó desde el arranque fue el 23 de abril, en la victoria de visita ante Cienciano (0-1).