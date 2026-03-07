Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO | Minuto a minuto del partido por la Liga 1 2026
Cristal, de visita ante Carabobo en Venezuela, venció 0-1 en el choque de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, mientras que Alianza Atlético superó 2-0 a Deportivo Garcilaso y se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Ambos elencos, pese a que no ganaron en la fecha anterior del Apertura, llegan con el ánimo al tope pues a mitad de semana, en el ámbito internacional, consiguieron importantes victorias.
En la fecha pasada, los del Rímac perdieron 2-1 en su visita a Sport Huancayo, mientras que los 'churres' igualaron sin goles contra ADT como locales. Ambos elencos necesitan ganar hoy para escalar posiciones en la tabla.
Sporting Cristal está en el puesto 12 de la tabla con cinco unidades, mientras que su rival, Alianza Atlético, es undécimo con seis puntos.
El partido comenzará a las 3:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Sporting Cristal recibe hoy a Alianza Atlético en el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026.
