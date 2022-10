Sporting Cristal vs. Alianza Atlético en vivo: canal para verlo por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 23 de octubre por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 a partir de la 1:15 p.m. (hora peruana). El compromiso se jugará en el Estadio Campeones del 36.

El elenco de Sullana llega a este encuentro tras empatar (2-2) ante Carlos Mannucci en el Estadio Mansiche. Con ese resultado, alcanzó el octavo lugar con 24 puntos, sin embargo, no tiene chances de pelear por el título del segundo torneo del año.

No obstante, el ‘Vendaval’ está mentalizado en clasificar a la Copa Sudamericana para el próximo año. En tal sentido, el equipo de Mario Viera se ubica en la séptima casilla del acumulado (54 puntos) y una victoria sobre Cristal lo pondría más de cerca a jugar un torneo internacional el próximo año.

CRISTAL VS. ALIANZA ATLÉTICO: HORA DEL PARTIDO

Perú: 1:15 p. m.

Ecuador: 1:15 p. m.

Colombia: 1:15 p. m.

México: 1:15 p. m.

Argentina: 3:15 p. m.

Uruguay: 3:15 p. m.

Chile: 3:15 p. m.

Por su parte, el cuadro celeste perdió al punta en la fecha pasada tras perder ante Atlético Grau (1-2) en el Estadio Alberto Gallardo. Ese tropiezo fue aprovechado por Alianza Lima quien venció a Binacional y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura.

Luego del compromiso ante el elenco norteño, el DT del conjunto rimense, Roberto Mosquera, aseguró que sus dirigidos tienen todas las armas para poder recuperarse. “Primero felicitar a Grau porque hicieron un gran partido. Es difícil volver a perder un partido aquí. En el transcurso del partido fallamos algunos goles. Cuando pasa el tiempo del partido, el jugador se da cuenta y se apresura (...) Dentro de tres días tenemos otro partido y toca prepararnos”, señaló en conferencia de prensa.

Sobre la serie de cambios que realizó al empezar el segundo tiempo, el estratega aseguró que no fue por un tema de disconformidad con lo visto en el campo de juego. Esta modificación se realizó para poder cambiar la forma de juego en el campo frente al rival.

“Al final se va a sentir o no, depende de cómo tomemos los partidos que vienen. Puede ser que no se tome en cuenta o sí. Vamos a tratar que no pase eso. Yotún está bien y Távara quedó un poco sentido. Me quedé conforme con el rendimiento de los que salieron. Buscábamos otro planteamiento. Se puede especular que fueron malos cambios”, aseguró el DT.

Ahora, el elenco celeste, que se ubica en la segunda casilla con 35 unidades y a un punto del cuadro íntimo, debe ganar de visitar y esperar una derrota del equipo victoriano. Así, recuperaría la cima.

CRISTAL VS. ALIANZA ATLÉTICO: CANAL TV

Es importante mencionar que el encuentro entre Alianza Atlético y Sporting Cristal por la Liga 1 se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de GOLPERÚ. De la misma manera, el partido se podrá disfrutar a través de la aplicación de Movistar Play.

HISTORIAL RECIENTE, SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA ATLÉTICO

Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético: Apertura de la Liga 1 2022.

Alianza Atlético 5-2 Sporting Cristal: Clausura de la Liga 1 2021.