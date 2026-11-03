Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora, canal y estadio confirmados para la final de la Copa Caliente de la Liga.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora, canal y estadio confirmados para la final de la Copa Caliente de la Liga.
Por Redacción EC

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentarán este domingo 15 de noviembre en la final de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga. Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con un título y convertirse en el primer campeón de esta competencia organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

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