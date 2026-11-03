Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentarán este domingo 15 de noviembre en la final de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga. Ambos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con un título y convertirse en el primer campeón de esta competencia organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

El encuentro está programado para las 5:00 p. m. y tendrá como escenario el estadio IPD Mansiche de Trujillo. La ciudad norteña recibirá a los hinchas de ambos clubes para una definición que promete emociones y que marcará un nuevo capítulo en la temporada del fútbol peruano.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la final de la Copa Caliente?

La final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026, en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. El compromiso definirá al campeón de la primera edición de la Copa Caliente de la Liga.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

El partido entre celestes y churres comenzará a las 5:00 p. m. (hora peruana). La organización programó la definición para el domingo 15 de noviembre en la ciudad de Trujillo.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO?

La información sobre el canal de televisión y la plataforma de streaming que transmitirán la final todavía no ha sido detallada en los datos proporcionados. Se espera que la organización comunique los detalles de la cobertura del encuentro.

¿Dónde comprar entradas para Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

La preventa de entradas comenzará este martes 3 de noviembre, desde las 5:00 p. m., a través de Passline. Los aficionados podrán acceder a un descuento del 10% en todas las tribunas, además de precios especiales para niños, con el objetivo de facilitar la asistencia de las familias a la gran final.

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