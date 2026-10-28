Por Redacción EC

Últimas noticias del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Previa
  • La posible formación titular de Sporting Cristal vs. Alianza Lima:
  • Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Yoshimar Yotún, Álvarez Wallace; Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Michael Hoyos.
Previa
  • La posible formación titular de Alianza Lima vs. Sporting Cristal:
  • Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Federico Girotti.
Previa
  • Los 'celestes' realizaron su entrenamiento previo al día antes del partido ante Alianza Lima.
  • Alianza Lima quedó listo para el partido transcendental ante Sporting Cristal.
  • De esta forma, Alianza Lima anunció el partido contra Sporting Cristal.

  • ¿En qué canal TV transmiten Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por Torneo Clausura?

  • El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmisión por Liga 1 MAX para todo el Perú. Y DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max lo transmiten por streaming.
  • ¿Dónde ver TV ONLINE, Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026?
  • La transmisión ONLINE del partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal será a través de DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max en Perú, mientras que en México, Estados Unidos y resto de Sudamérica va por Fanatiz.
  • ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY por Torneo Clausura 2026?
  • El partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM (hora de Perú) y 5:30 PM (hora argentina) este jueves 29 de octubre del 2026 en el estadio Alberto Gallardo.
  • ¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026?
  • El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este jueves 29 de octubre del 2026 en el estadio Alberto Gallardo.
  • Ambos equipos llegan con 25 puntos y necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por el primer lugar.
  • Alianza Lima visita a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre del 2026 por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo.

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