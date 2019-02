Sporting Cristal vs. Alianza Lima: Herrera se pierde partido por expulsión | VIDEO Emanuel Herrera, último goleador del fútbol peruano, no podrá estar presente en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por culpa de una tarjeta roja vista ante Sport Huancayo

Sporting Cristal tendrá la baja por suspensión de Emanuel Herrera ante Alianza Lima, por la próxima fecha de la Liga 1. (Foto: Alonso Chero / GEC) Sporting Cristal tendrá la baja por suspensión de Emanuel Herrera ante Alianza Lima, por la próxima fecha de la Liga 1. (Foto: Alonso Chero / GEC)