Sporting Cristal vs. Alianza Lima: rimenses proponen clásicos con hinchadas visitantes

Solo una condición. Sporting Cristal decidió ofrecer una tribuna completa para los fieles de Alianza Lima que deseen asistir este domingo al Estadio Nacional, donde los rimenses serán anfitriones por la segunda jornada de la Liga 1.

A través de un comunicado, la institución destacó su intención para que "la fiesta del fútbol se viva en paz y con la presencia de las hinchadas de ambos equipos"; sin embargo, primero debe garantizarse la "reciprocidad" del club victoriano.

"Estamos dispuestos a dar toda la tribuna Sur para los visitantes cuando juguemos de local en el Estadio Nacional, si nuestros pares de Alianza Lima nos dan toda la tribuna Norte cuando nos enfrentemos en el Estadio Alejandro Villanueva de visita", indicó Sporting Cristal este miércoles en un pronunciamiento público.

En ese sentido, Sporting Cristal aclaró que el tema se resolverá este jueves en una reunión con las autoridades de Alianza Lima, solo si se aceptan los términos de colaboración establecidos.

"Hasta que no haya un acuerdo de reciprocidad con Alianza Lima no confirmaremos la venta de entradas para la tribuna Sur, que está reservada inicialmente para la hinchada visitante. En caso de no llegar a ningún acuerdo con Alianza Lima, evaluaremos la posibilidad de jugar solo con la hinchada local", advirtió la directiva de Sporting Cristal.