El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, que se jugará este domingo en el Estadio Nacional desde las 4:00 p.m., será la gran atracción de la segunda fecha del Apertura Liga 1.

La Conar designó al experimentado árbitro FIFA Víctor Hugo Carrillo como el encargado de impartir justicia en este tradicional partido del fútbol peruano.

Alianza Lima viene de golear en el debut al Sport Boys (3-0), en el estadio de Matute, mientras que Sporting Cristal venció por 0-2 a Sport Huancayo en calidad de visitante.

En tanto, Michael Espinoza será el juez principal del duelo que sostendrán Universitario de Deportes y Pirata FC en el estadio Monumental.

Esta es la programación de árbitros para la segunda fecha del Apertura Liga 1:

Viernes 22

Estadio Germán Contreras de Cajabamba

3:30 p.m. UTC vs Carlos A Mannucci

Árbitro: Luis Seminario



Estadio Monumental

8:00 pm Universitario vs Pirata FC

Árbitro: Michael Espinoza



Sábado 23

Estadio Mansiche (Trujillo)

1:15 pm U. César Vallejo vs Sport Huancayo

Árbitro: Kevin Ortega



Estadio Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

3:30 pm Ayacucho Fc vs FBC Melgar

Árbitro: Jesús Cartagena



Estadio Miguel Grau (Callao)

5:45 pm Cantolao vs Binacional

Árbitro: Hilbert Villegas



Estadio Miguel Grau (Callao)

8:00 pm Sport Boys vs Unión Comercio

Árbitro: Diego Haro



Domingo 24

Estadio por confirmar

1:30 pm D. Municipal vs A. Universidad

Árbitro: Augusto Menéndez



Estadio Nacional

4:00 pm Sporting Cristal vs Alianza Lima

Árbitro: Víctor Hugo carrillo



Estadio Garcilaso (Cusco)

6:15 pm Real Garcilaso vs U. San Martín

Árbitro: Joel Alarcón