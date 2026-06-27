Cristal vs Andahuaylas EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Apertura de la Liga Femenina | Foto: Liga Femenina
Cristal vs Andahuaylas EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Apertura de la Liga Femenina | Foto: Liga Femenina
Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas miden fuerzas este domingo 28 de junio por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo. En la siguiente nota puedes consultar detalles del partido y su emisión en señal abierta y vía online.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la semifinal del Torneo Apertura 2026?

Este domingo 28 de junio, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas se enfrentan en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos buscarán la ventaja en la semifinal de ida y consagrarse como el campeón de la temporada. El duelo se jugará en el estadio Alberto Gallardo.

Andahuaylas vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Apertura de la Liga Femenina | Foto: Liga Femenina
Andahuaylas vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal del Apertura de la Liga Femenina | Foto: Liga Femenina

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO?

De acuerdo con lo compartido por las redes sociales y fuentes oficiales, el partido iniciará a la 3:15 p.m. (horario local de Perú).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026?

Para sintonizar el partido Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO y EN DIRECTO deberás conectarte al canal oficial de YouTube .

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