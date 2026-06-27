Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas miden fuerzas este domingo 28 de junio por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo. En la siguiente nota puedes consultar detalles del partido y su emisión en señal abierta y vía online.
¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas por la semifinal del Torneo Apertura 2026?
Este domingo 28 de junio, Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas se enfrentan en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Ambos equipos buscarán la ventaja en la semifinal de ida y consagrarse como el campeón de la temporada. El duelo se jugará en el estadio Alberto Gallardo.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO?
De acuerdo con lo compartido por las redes sociales y fuentes oficiales, el partido iniciará a la 3:15 p.m. (horario local de Perú).
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026?
Para sintonizar el partido Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas EN VIVO y EN DIRECTO deberás conectarte al canal oficial de YouTube Bicolor+.
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