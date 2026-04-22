Resumen
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Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO | Sigue aquí el partido por la Liga 1
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El minuto a minuto y todas las incidencias online del encuentro los podrás seguir aquí en El Comercio.
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El partido será transmitido EN VIVO por la señal del canal Liga 1 Max.
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Sporting Cristal visita hoy a Atlético Grau en el juego por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El partido empezará a las 3:15 p.m. y se jugará a puertas cerradas en el estadio Campeones del 36, de la ciudad de Sullana, en Piura.
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El partido se jugará a puertas cerradas y sin la presencia de medios de comunicación, debido a que la Policía no otorgó las garantías al elenco piurano para la realización del choque. El partido, a pesar de las restricciones, será transmitido por TV vía Liga 1 Max.