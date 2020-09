Sporting Cristal vs. Ayacucho se enfrentan en el estadio San Marcos por la jornada 14 del Torneo Apertura 2020 Liga 1. Los dirigidos por Roberto Mosquera esperan continuar con la racha positiva de victorias que los pueda a acercar al parte alta del campeonato. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Los celestes llegan motivados luego de vencer por 4-1 a Deportivo Llacuabamba. Este fue su segunda victoria consecutiva, que les permitió colocarse entre los cuarto primeros de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: horarios y canales

Perú: 18:00 / Gol Perú

Argentina: 20:00

Colombia: 18:00

Chile: 20:00

México: 18:00

Ecuador: 18:00

En conferencia de prensa, el técnico del equipo bajopontino, Roberto Mosquera, se refirió al buen momento que atraviesan sus dirigidos y atribuyó los resultados positivos al arduo trabajo durante los entrenamientos.

“Esto no me parece una racha, porque la racha yo la asocio a una suerte y esto es un trabajo sostenido que ha costado mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo y disciplina y los que no pudieron seguir con esta disciplina ya saben todo lo que pasó. Pero creo que nos falta todavía”, sostuvo.

“Tuvimos persistencia en los esfuerzo que hemos ido adquiriendo en momentos de adversidad. Nos estamos haciendo amigos de la adversidad porque un gol en contra es un golpe anímico pero hemos logrado tener esfuerzo sostenido para voltear la historia en los minutos restantes después de un gol en contra”, continuó.

Por su parte, Ayacucho FC no quiere alejarse del ‘pelotón’ de la parte alta de la Liga 1. Se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Alianza Universidad en su último partido.

Sporting Cristal se ubica en la cuarta posición de la Liga 1 con 22 unidades, mientras que Ayacucho FC en el sexto con 21.

