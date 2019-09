Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE vía Gol Perú: juegan por la Liga 1

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la octava jornada de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC se enfrentan en la Liga 1. (Foto: GEC)

El duelo entre Sporting Cristal y Ayacucho FC será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Liga 1.

Los ‘celestes’ quieren seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura. En el segundo compromiso con Manuel Barreto como entrenador, los rimenses reciben en casa a los ‘zorros’ este domingo 22 de septiembre.

Sporting Cristal ha experimentado un cambio muy importante, en la previa del encuentro. El jueves se confirmó que la institución tiene nuevo propietario. Desde el 19 de septiembre pasaron a manos de la empresa Innova Sports.

Esta variación, por el momento, no afectará en el ámbito deportivo. Vale decir, la plantilla de jugadores y comando técnico deben estar enfocados en el objetivo de conseguir el título del Clausura de la Liga 1.

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal: así fue el gol de Cristian Palacios. (Video: Gol Perú / Foto: Captura de pantalla)

“Nosotros no venimos a hacer cambios estructurales, tampoco cambios drásticos, venimos a continuar con una filosofía, una identidad de muchos años”, manifestó Joel Raffo, socio fundador de Innova Sports, en conferencia de prensa.

Los ‘cerveceros’ debutaron con buen pie bajo el mando de Barreto. El cuadro celeste le ganó 1-0 a Deportivo Municipal con anotación de Cristian Palacios, máximo anotador del equipo en la temporada.

Por su lado, Ayacucho FC buscará terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar: tres derrotas y un empate. Los ‘zorros’, en la tabla acumulada, pueden pelear por un cupo a un torneo internacional, pero deben sumar en esta jornada.

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: ¿cómo llegar al estadio?

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: minuto a minuto