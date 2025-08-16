Sporting Cristal vs Binacional
00:19
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Binacional?
Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido de Cristal vs Binacional hoy. La señal se puede ver por DirecTV, Claro, Best Cable, Win, MiFibra TV y L1 Play.
00:17
¿A qué hora juega Cristal vs Binacional hoy?
Sporting Cristal visita a Deportivo Binacional este sábado 16 de agosto desde las 5:30 de la tarde (hora peruana). El partido se disputa en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.
00:04
Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura.
ÚLTIMA HORA | El plantel de Sporting Cristal no pudo viajar a Juliaca el viernes por la noche como tenía programado y lo hará este sábado por la mañana (7:00 AM).