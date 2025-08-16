Redacción EC
ÚLTIMA HORA | El plantel de Sporting Cristal no pudo viajar a Juliaca el viernes por la noche como tenía programado y lo hará este sábado por la mañana (7:00 AM).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Binacional?

Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido de Cristal vs Binacional hoy. La señal se puede ver por DirecTV, Claro, Best Cable, Win, MiFibra TV y L1 Play.

¿A qué hora juega Cristal vs Binacional hoy?

Sporting Cristal visita a Deportivo Binacional este sábado 16 de agosto desde las 5:30 de la tarde (hora peruana). El partido se disputa en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Sporting Cristal acude a Juliaca en busca de un triunfo que le permita seguir al frente de la tabla. El equipo de Autuori marcha primero con 13 puntos, sigue invicto y no ha recibido ningún gol. Binacional se ubica undécimo con solo cinco unidades y quiere empezar a levantarse.

Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura.

