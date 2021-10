Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 7 de la Fase 2 de la Liga 1, este viernes 8 de octubre desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sporting Cristal vs. Binacional: horarios del partido y canales

México - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Paraguay - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 10:30 p.m.

Sporting Cristal vs. Binacional: previa

Tras el duro golpe recibido en su anterior presentación, Sporting Cristal se medirá con Binacional, en un choque pendiente de la Fase 2. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental.

El cuadro rimense fue sorprendido hace unos días por Cienciano, que lució más sólido y le ganó 2-1, con goles de Juan Romagnoli y Hansell Riojas. Para el elenco celeste, Alejandro Hohberg descontó de penal.

El duelo que afrontará Sporting Cristal es de vital importancia. Si ganan, los dirigidos por Roberto Mosquera seguirán en la lucha por llevarse la Fase 2; en cambio, si no lo hacen, automáticamente Alianza Lima ganará la segunda etapa del torneo.

A estas alturas del campeonato, los ‘Íntimos’ son líderes, con 36 puntos, mientras que Cristal marcha en el cuarto casillero, con 24 unidades. Melgar y Sport Boys, segundo y tercero, respectivamente, tienen 25.

A este desafío, Sporting Cristal llegará con la baja del peruano Christofer Gonzales, convocado para afrontar los partidos de Eliminatorias Qatar 2022. Eso sí, ‘Canchita’ no estará disponible para el ‘Clásico del Pacífico’, a causa de una suspensión.

Otra ausencia significativa será la de su entrenador Roberto Mosquera, quien fue expulsado en el juego reciente, después de una airada reacción en contra de Gerardo Ameli, director técnico de Cienciano.

“He leído (la resolución del arbitro) y solo diré que el tiempo pone las cosas en su lugar; nosotros entendemos la preocupación de la prensa, pero sabemos lo que tenemos que hacer”, señaló Mosquera, en conferencia de prensa, sobre dicha situación.

Por otro lado, el preparador de Cristal descartó rendirse en su objetivo por conseguir superar a Alianza Lima, que será uno de sus siguientes rivales en lo que queda de la fase regular.

“No vamos a tirar la toalla hasta el último partido, tenemos posibilidades remotas. He visto equipos que necesitaban pocos puntos y no lograron el objetivo. No estamos para bajar los brazos. Que estemos en la final del torneo es una cosa meritoria, pero que no vamos a pelear los partidos, eso no es así. Respetamos a los equipos y vamos a tratar de jugarlos y ganarlos”, indicó.

Al frente estará Binacional, que ha encadenado tres victorias seguidas, y continúa peleando por asegurar su permanencia en la Primera División de cara al 2022.

El ‘Poderoso del Sur’, actualmente, registra 24 puntos en la tabla acumulada y es decimocuarto, por delante de Cusco, Alianza Atlético, San Martín y Alianza Universidad, todos con 22.

