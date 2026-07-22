Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: sigue el partido por los playoffs de la Copa Sudamericana
El equipo del Rímac, dirigido por Roberto Mosquera, buscará seguir en carrera en el fútbol internacional e iniciará la serie en casa, en donde espera sacar una buena ventaja para el duelo de vuelta en Brasil.
- Horarios del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.
España: 2:30 a.m. del jueves 23 de julio
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.
La transmisión del partido por TV cable estará a cargo de ESPN, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online puedes seguirlas en esta nota de El Comercio.
El encuentro comenzará a las 7:30 p.m. y tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima.
- Sporting Cristal recibe esta noche al brasileño Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Sigue todas las incidencias de este compromiso en esta misma nota de El Comercio.