Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: sigue el partido por los playoffs de la Copa Sudamericana

11:34

El equipo del Rímac, dirigido por Roberto Mosquera, buscará seguir en carrera en el fútbol internacional e iniciará la serie en casa, en donde espera sacar una buena ventaja para el duelo de vuelta en Brasil. 

11:33
  • Horarios del Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Estados Unidos: 8:30 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. del jueves 23 de julio

11:24

Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs. Bragantino por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV. 

11:19

La transmisión del partido por TV cable estará a cargo de ESPN, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online puedes seguirlas en esta nota de El Comercio.

11:18

El encuentro comenzará a las 7:30 p.m. y tendrá como escenario el Estadio Nacional de Lima.

11:17
  • Sporting Cristal recibe esta noche al brasileño Bragantino por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Sigue todas las incidencias de este compromiso en esta misma nota de El Comercio.

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