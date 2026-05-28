Sporting Cristal cayó 2-0 ante Cerro Porteño, este jueves 28 de junio, en el estadio La Nueva Olla en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y no pudo conseguir su clasificación a los octavos de final.

El conjunto ‘celeste’ quedó tercero con seis unidades y avanzó a los playoffs de acceso a los octavos de la Copa Sudamericana.

El rival que enfrentará Sporting Cristal para acceder a los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana será Red Bull Bragantino de Brasil.

El club ‘brasileño’ quedó en la segunda casilla del Grupo H de la Sudamericana, solo por debajo de River Plate.

Sporting Cristal vs. Brangatino: fecha y horario de los partidos

Los duelos de ida por los playoffs de la Copa Sudamerica 2026 se llevarán a cabo el 21, 22 y 23 de julio. Mientras que los enfrentamientos de vuelta se realizarán 28, 29 y 30 del mismo mes.

Sporting Cristal vs. Brangatino: dónde ver

A falta de confirmación oficial, es muy probable que los duelos entre Sporting Cristal y Bragantino sean transmitidos por DIRECTV Sports y DGO.