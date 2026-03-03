Ver Sporting Cristal vsCarabobo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Polideportivo Misael Delgado por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN 2 y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; ESPN 3 en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.