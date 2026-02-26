Por Redacción EC

Sporting Cristal dio un paso importante en su camino por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al eliminar en la segunda ronda a 2 de Mayo tras un disputado encuentro definido en penales. Con ese resultado, el conjunto celeste se posiciona ahora para enfrentar al venezolano Carabobo FC en la Fase 3, la última barrera antes de clasificar al grupo principal del torneo continental.

