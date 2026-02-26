Sporting Cristal dio un paso importante en su camino por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al eliminar en la segunda ronda a 2 de Mayo tras un disputado encuentro definido en penales. Con ese resultado, el conjunto celeste se posiciona ahora para enfrentar al venezolano Carabobo FC en la Fase 3, la última barrera antes de clasificar al grupo principal del torneo continental.

La serie se jugará con un formato de ida y vuelta. La primera parte de la llave está programada para disputarse entre el martes 3 y jueves 5 de marzo de 2026 en Venezuela, mientras que la revancha se realizará entre el martes 10 y jueves 12 de marzo en el Callao, con Cristal definiendo como local por su mejor posición en el ranking continental.

El partido será seguido por la afición sudamericana a través de varias señales deportivas. Los encuentros de la eliminatoria tendrán transmisión por ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus, lo que permitirá que los seguidores del fútbol de clubes puedan seguir cada detalle desde sus casas o dispositivos móviles.

Este duelo representa una prueba exigente para el equipo peruano, que buscará aprovechar el apoyo de su público en casa y su experiencia en el torneo para dar el salto a la fase de grupos, algo que no solo aumentaría la competitividad del plantel sino que también significaría ingresos económicos importantes para la institución.