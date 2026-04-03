Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal (1-2) CD Moquegua
Final del partido.
Cabezazo de Mateo Rodríguez que se va por encima del arco de CD Moquegua.
Se van a jugar 6 minutos más.
Tarjeta amarilla para Zapata por falta contra Vizeu.
Tarjeta amarilla para Cazonatti.
Cambio en CD Moquegua: López ingresa en lugar de Collazos.
Cambio en Cristal: Mellán ingresa en lugar de Wisdom.
Bajó las revoluciones Cristal, que sigue abajo en el marcador.
Pausa de rehidratación.
¡Se la perdió Lastre! El delantero de CD Moquegua quiso colocar el balón, pero su remate se perdió a un lado del campo.
Mejoró Cristal con los cambios. El equip de Bulos intenta conseguir el empate.
Tarjeta amarilla a Amasifuén por falta contra Sosa. Tiro libre para Cristal.
Cambios en Cristal: Castillo y Rodríguez ingresan en reemplazo de Távara e Iberico
De penal, Martín Távara no perdona y descuenta para Cristal.
¡GOOOOOOOOOOL DE CRISTAL!
Tras revisión del árbitro en el VAR, es penal para Sporting Cristal.
Acciones detenidas por una posible mano del defensor de CD Moquegua. El VAR revisa si es penal.
Baldazo de agua fría para Cristal en el arranque del segundo tiempo. Los celestes ahora están dos goles abajo en el marcador.
Cabezazo de Sosa hacia atrás de Sosa que favoreció a Mejía. El volante de CD Moquegua aprovechó el regalo y definió ante Enríquez para el 2-0.
¡GOOOOOOOOOOL DE CD MOQUEGUA!
¡Empezó el segundo tiempo!
Los equipos ya se encuentran en el campo para el inicio del segundo tiempo.
Los equipos ya están en camerinos. ¿Se vendrán cambios para el segundo tiempo?
Final del primer tiempo.
¡Se la perdió CD Moquegua! Mejía estuvo solo ante Enríquez, pero definió incómodo y la pelota se fue a un lado del campo.
Se juegan cuatro minutos de tiempo adicional.
Cristal no termina las jugadas, pierde el balón en mediocampo y el contragolpe de CD Moquegua es un dolor de cabeza para los celestes.
Ahora, Sosa llegó hasta el fondo y ganó un córner para los celestes.
CD Moquegua lo tiene de contragolpe a Sporting Cristal. Sufre el cuadro celeste con las llegadas de Zapata y Lastre.
Se acercó Cristal: gran combinación de Cristiano e Iberico, pero la pelota terminó en las manos de Grados.
Tiro libre para CD Moquegua.
Pausa de rehidratación.
¿Polémica? El árbitro había pitado penal para Cristal, pero justo antes había posición adelantada.
Lastre y Zapata son bastante rápidos por las bandas y generan peligro a Cristal en los contragolpes. Por ahora, muy poco en ofensiva del cuadro celeste.
Contragolpe de CD Moquegua. Zapata ganó en velocidad, quiso hacer todo él, pero su remate llegó a las manos de Enríquez.
Reacciona Cristal después del gol recibido. El equipo celeste adelanta líneas y juega en campo de CD Moquegua.
Y ahora respondió Cristal: gran pase de Wisdom para Ávila, que estuvo cerca de definir pero era posición adelantada.
Lastre saca provecho de una pase largo a la espalda de la defensa de Cristal, se sacó al arquero Enríquez y definió sin complicaciones para el 1-0 de CD Moquegua.
¡GOOOOOOOOOL DE CD MOQUEGUA!
Buena jugada colectiva de Cristal que terminó en una media tijera de Iberico sin fuerza ni precisión. Avisó el cuadro celeste.
Falta de Granda contra Iberico. Tiro libre en ataque para Cristal.
¡UFFFFFFFF! Buen centro de Távara tras un tiro de esquina, pero el cabezazo de Cazonatti se fue por arriba del travesaño.
Por ahora buen partido en el Alberto Gallardo. Cristal trata de tomar el dominio del juego, pero CD Moquegua aprovecha la velocidad de Collazos para hacer daño.
Y ahora falta de Lutiger contra Collazos. Tiro libre ofensivo para CD Mmoquegua.
Posición adelantada de Collazos. Tiro libre en salida para Cristal.
Lastre intentó por derecha sacar un centro peligroso, pero el balón llegó a las manos de Enríquez.
Reclamos en Sporting Cristal por falta contra Ávila que el árbitro no cobró.
¡Empezó el partido!
Alineación Sporting Cristal:
“Hola, familia celeste. Es un gran orgullo llegar a Sporting Cristal, un club con identidad y una historia muy linda. Asumo el reto con compromiso y responsabilidad”, expresó Zé Ricardo, quien está deseoso por empezar su nuevo desafío.
En medio del partido y de la necesidad de sumar, Sporting Cristal anunció el último jueves a Zé Ricardo como su nuevo técnico. El brasileño llegará al Rímac para levantar al equipo en el Torneo Apertura y hacer una digna presentación en la Copa Libertadores.
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026
- Fecha : Viernes 3 de abril del 2026
- Partido : Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Horario : 11:00 a.m. hora de Lima, Perú.
- Canal : Liga 1 Max.
- Estadio : Alberto Gallardo.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
Luego, en México y Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la Liga 1 será Fanatiz.
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Asimismo, sufrieron la salida del técnico Paulo Autuori y en su lugar llegará Zé Ricardo, por lo que una victoria ante su gente sería un envión anímico para encarar lo que viene. Por su parte, CD Moquegua buscará dar el golpe en campo contrario y escapar de los últimos lugares del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
Sporting Cristal visita a CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alberto Gallardo este viernes 3 de abril. Los celestes encaran este partido con la necesidad de sumar tres puntos de local y olvidar la derrota anterior ante 3-2 en su visita a Los Chankas
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Sporting Cristal perdió 1-2 ante CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Apertura. El cuadro celeste sumó su segunda derrota de local en este año y complica todavía más sus opciones de pelear por el título de este certamen.