Por Redacción EC

El duelo, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, estaba programado inicialmente para este sábado en el estadio 25 de Noviembre. Sin embargo, la delegación de Sporting Cristal no pudo completar su viaje hacia el sur del país.

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