El duelo, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, estaba programado inicialmente para este sábado en el estadio 25 de Noviembre. Sin embargo, la delegación de Sporting Cristal no pudo completar su viaje hacia el sur del país.

El avión que trasladaba al plantel celeste no pudo aterrizar en Tacna debido a la escasa visibilidad en la zona, lo que impidió realizar la conexión terrestre prevista hacia Moquegua.

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal vs. CD Moquegua?

La Liga de Fútbol Profesional determinó que el compromiso sea reprogramado para el domingo 13 de septiembre a las 10:00 a. m., manteniendo como escenario el estadio 25 de Noviembre de Moquegua.

“El partido entre CD Moquegua y Sporting Cristal, inicialmente programado para el sábado 12 de setiembre, en el estadio 25 de Noviembre, será reprogramado para el domingo 13 de setiembre, a las 10:00 horas, en la misma sede”, informó la organización.

La modificación responde a los factores climatológicos que impidieron que el conjunto dirigido por Roberto Mosquera llegara a Tacna y posteriormente continuara su traslado por carretera hacia Moquegua.

Sporting Cristal permaneció concentrado en La Florida durante la noche del viernes y tiene previsto retomar su viaje este sábado para poder afrontar el encuentro el domingo por la mañana.

Sporting Cristal vs. CD Moquegua: nueva programación