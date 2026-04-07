Ver Sporting Crista l vs C erro Porteño EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Miguel Grau por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 8 de abril del 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Perú y el resto de Sudamérica; Fox Sports lo pasa en Argentina; Disney+ en México; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.