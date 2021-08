Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO: sigue EN DIRECTO el partido por la Liga 1

Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 de la Fase 2 de la Liga 1, este sábado 14 de agosto desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el duro golpe en la Copa Sudamericana, Sporting Cristal volverá a competir en la liga local, cuando se mida con César Vallejo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Miguel Grau.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: horarios del partido y canales

México - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m. - GOLPERU

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

España - 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs. César Vallejo: chocan en el Callao por la Fase 2 de la Liga 1. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal vs. César Vallejo: previa

En una muy discreta presentación, el elenco rimense perdió 3-1 a manos de Peñarol, por la ida de cuartos de final del certamen sudamericano. Para seguir en carrera, Cristal deberá hacer mínimo tres goles y evitar recibir más de uno en Montevideo.

“Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito. Estamos dolidos, pero no estamos con la moral baja (...) No vamos a bajar los brazos, tenemos que luchar hasta que tengamos posibilidades”, señaló el entrenador Mosquera, tras la caída ante el ‘Manya’.

Si bien el reto es muy complicado, el técnico, pensando en ello, haría algunas modificaciones y presentaría en la cancha del Callao un equipo con habituales suplentes. Una de las novedades se vería en el arco, con la inclusión de Renato Solís, en lugar de Alejandro Duarte.

En el plano local, Sporting Cristal, campeón de la Fase 1 y ganador de la Copa Bicentenario, viene de ganar 2-1 a Sport Huancayo. Con ese resultado, el conjunto bajopontino llegó a los ocho puntos y marcha en el cuarto casillero.

Al frente estará César Vallejo, que no cuenta más con el colombiano Yorleys Mena desde hace unas semanas, pero sí estará Beto Da Silva, en quien confía mucho el técnico ‘Chemo’ Del Solar.

En el presente torneo, el conjunto trujillano, que cayó 1-0 ante Carlos A. Mannucci en su último juego, se ubica en el quinto puesto, con ocho unidades.

