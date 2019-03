Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO vía Gol Perú: en el Alberto Gallardo por Liga 1 | EN DIRECTO

Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE se miden este domingo (11:15 am. EN VIVO ONLINE vía Gol Perú) por la quinta fecha de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal vs. César Vallejo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Sporting Cristal vs. César Vallejo este domingo 17 de marzo, en el estadio Alberto Gallardo, por la quinta jornada del Apertura Liga 1, desde las 11:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Gol Perú transmite este juego para territorio nacional. En Chile, Venezuela y Estados Unidos por Perú Mágico. Streaming vía Bet365 y Fanatiz International.

Celestes y Poetas se ven las caras en uno de los choques más atractivos de la fecha en el fútbol peruano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo desde el estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal, luego de ceder un empate 1-1 en Lima contra el Godoy Cruz argentino por la Copa Libertadores, regresa al torneo de la Liga 1 que domina de manera implacable con un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas.



El club bajopontino se ha mostrado intratable y acumula siete goles a favor y ninguno en contra. La jornada pasada, derrotó por 1-0 a Unión Comercio, gracias a un tanto de Emanuel Herrera.



Sporting Cristal, dirigido por el entrenador argentino Claudio Vivas, buscará su quinto triunfo consecutivo en el Apertura Liga 1 frente a la César Vallejo, que entrena José 'Chemo' Del Solar, exDT rimense.



La escuadra trujillana logró la pasada fecha su primer triunfo tras haber regresado a la primera división. Fue ante Sport Boys en el estadio Mansiche por 1-0, resultado que les permitió saltar a la casilla 12 con 4 unidades.

Sporting Cristal vs. César Vallejo - horarios en el mundo

10:15 horas en México

11:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:15 horas en Venezuela, Bolivia

13:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:15 horas en Catar y Arabia Saudita

00:15 horas del lunes en China

01:15 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Sporting Cristal vs. César Vallejo - alineaciones probables

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Jair Céspedes, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Edinson Chávez, Carlos Lobatón, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Emanuel Herrera, Cristian Palacios.



César Vallejo: Raúl Fernández, Pedro Requena, Eizar Rodas, Renzo Garcés, Jeremy Rostaing, Ronald Quinteros, Raziel García, Alexis Rojas, Frank Ysique, Santiago Silva, Erikson Ramírez.