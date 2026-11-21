16:15
- Así van en el Torneo Clausura
- Sport Huancayo (1° con 34, +9)
- Sporting Cristal (2° con 32, +17)
- Universitario (3° con 32, +11)
16:14
- ¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cienciano por Liga 1?
- El encuentro entre celestes y cusqueños se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac, por la jornada 17 del Torneo Clausura.
16:14
- ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano?
- El pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana). Al tratarse de la última fecha del campeonato, la organización ha dispuesto horarios en simultáneo para los encuentros que definen el título y los cupos internacionales.
16:13
- Canal TV para ver Sporting Cristal vs. Cienciano
- La transmisión oficial del partido por televisión estará a cargo de L1 Max (antes Liga 1 Max), señal disponible en la parrilla de diversos operadores de cable en el país como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV.
16:13
- Dónde ver partido online Sporting Cristal vs. Cienciano
- Para seguir el compromiso vía streaming desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV, los aficionados podrán conectarse a través de la plataforma oficial L1 Play, así como mediante los servicios digitales de los cableoperadores autorizados (DGO y Claro Video). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias a través de la web de El Comercio.
16:11
- El equipo rimense será local en el compromiso ante los cusqueños, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 17 del Torneo Clausura, a las 3 de la tarde. Necesita de otro resultado para se ganador de dicho torneo.
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