El Torneo Clausura de la Liga 1 entra en su recta final y el Estadio Alberto Gallardo será escenario de un duelo decisivo. Este domingo, Sporting Cristal recibe a Cienciano en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones. A continuación, repasa todos los detalles que debes conocer sobre la programación y transmisión de este compromiso.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cienciano por Liga 1?

El encuentro entre celestes y cusqueños se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac, por la jornada 17 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Cienciano?

El pitazo inicial está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana). Al tratarse de la última fecha del campeonato, la organización ha dispuesto horarios en simultáneo para los encuentros que definen el título y los cupos internacionales.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 5:00 p. m.

México (CDMX): 2:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs. Cienciano

La transmisión oficial del partido por televisión estará a cargo de L1 Max (antes Liga 1 Max), señal disponible en la parrilla de diversos operadores de cable en el país como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV.

Dónde ver partido online Sporting Cristal vs. Cienciano

Para seguir el compromiso vía streaming desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV, los aficionados podrán conectarse a través de la plataforma oficial L1 Play, así como mediante los servicios digitales de los cableoperadores autorizados (DGO y Claro Video). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias a través de la web de El Comercio.