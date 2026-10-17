Últimas noticias sobre el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos
18:28
Sporting Cristal es favorito a ganar porque viene en un buen momento futbolístico (último triunfo ante el UTC y ADT), además de ser local.
18:28
- Por el lado de Comerciantes Unidos, si bien se encuetran en la posición 14 de la tabla, esperan lograr un triunfo
17:47
- ÚLTIMO ANTECEDENTE
- La última vez que se enfrentaron fue el 25 de abril del 2026 con victoria 1-0 de Comerciantes Unidos en Cutervo. Matías Sen anotó el único gol del compromiso sobre los 11 minutos.
17:46
- ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por Liga 1?
- El partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 11:30 AM (hora peruana) este domingo 18 de octubre en el Alberto Gallardo.
17:44
- Horario, TV y dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por Liga 1
- Fecha: domingo 18 de octubre del 2026
- Partido: Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
- Hora: 11:30 AM (PER/COL/ECU); 8:30 PM (ARG/URU)
- Canales TV: Liga 1 Max
- Streaming: Liga 1 Play
- Estadio: Alberto Gallardo
17:43
- ¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO hoy por Liga 1 en Perú?
- En Perú, el partido de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se transmitirá EN VIVO por Liga 1 Max, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Liga 1 Play.
17:37
- El encuentro jugará este domingo 18 de octubre de 2026 a las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo de Lima. Los 'celestes' quieren seguir en lo más alto por la pelea del Torneo Clausura.
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