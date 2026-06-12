Sporting Cristal y Comerciantes Unidos juegan una nueva fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este sábado 13 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en Iquitos. Consulta aquí los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más detalles.

¿Cuándo y dónde juegan Cristal vs Comerciantes por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?

Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 13 de junio en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en Iquitos.

Comerciantes Unidos | Foto: Liga 1

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?

No te pierdas el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.

¿A qué hora juegan Cristal vs Comerciantes EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs

Venezuela: 16:30 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos