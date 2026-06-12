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Sporting Cristal y Comerciantes Unidos juegan una nueva fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este sábado 13 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en Iquitos. Consulta aquí los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más detalles.
¿Cuándo y dónde juegan Cristal vs Comerciantes por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?
Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 13 de junio en la Villa Emprendedora CFC, ubicada en Iquitos.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?
No te pierdas el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.
¿A qué hora juegan Cristal vs Comerciantes EN VIVO?
- Perú, Colombia, Ecuador: 15:30 hrs
- Venezuela: 16:30 hrs
- Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 hrs.
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Fecha: sábado 13 de junio de 2026
- Partido: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Horario: 3:30 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Bicolor+
- Estadio: Villa Emprendedora CFC