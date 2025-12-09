Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, expresó su enojo a la llegada del plantel dorado a Lima para el partido de este miércoles 10 de diciembre ante Sporting Cristal, por los playoffs de ida en el Estadio Nacional.

El técnico argentino ‘explotó’ contra la prensa deportiva que esperó la llegada de la delegación de Cusco FC. “Nunca vi a nadie y ahora está todo el mundo”, descargó.

Luego, Rondelli explicó el motivo de su fastidio: “Nosotros viajamos, si no me equivoco, porque acá casi todos los viajes se hacen por Lima, 17 viajes hicimos en el año más o menos. Hay que venir antes. 17 viajes y nunca vinieron”.

El entrenador de Cusco FC es consciente de que tiene un partido importante este miércoles y mantener el arco en cero es clave para definir la llave el fin de semana en Cusco.

“Estamos con ganas de jugar ya después de tanto tiempo, y con ganas ya que se termine el año porque fue muy largo. Nosotros empezamos en enero la temporada y vamos a terminar el 14 de diciembre. Es una locura, pero prefiero estar acá que descansando", opinó.

