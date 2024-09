Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO

Sporting Cristal recibe a Deportivo Garcilaso por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Conoce todos los detalles del partido y sigue la transmisión en vivo minuto a minuto.

Cuándo juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

El partido de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se juega hoy, martes 17 de septiembre de 2024, en el estadio Alberto Gallardo.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso van a jugar por la fecha 11 del Clausura desde la 1:00 de la tarde (hora peruana).

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Liga 1 MAX es el canal que transmite Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. El partido se puede seguir por cable a través de DirecTV, Claro TV y Best Cable. Si quieres ver el encuentro por streaming puedes hacerlo desde dispositivos por internet a través de DirecTV GO (DGO), Claro TV+, L1 Play, Fanatiz y Zapping.

Cristal vs Garcilaso: minuto a minuto