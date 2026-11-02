Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO: minuto a minuto el partido por el Torneo Clausura
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El encuentro se disputará este lunes 2 de noviembre, desde las 3:30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan motivados tras vencer 3-2 a Alianza Lima y ahora tienen la oportunidad de sumar tres puntos para recuperar el primer lugar de la tabla. Por su parte, FC Cajamarca afronta un compromiso clave en su lucha por salir de la zona de descenso.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO?
Liga 1 MAX llevará el partido a todo el Perú por televisión, mientras que DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la señal por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica se podrá seguir por Fanatiz.