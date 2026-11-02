Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO: minuto a minuto el partido por el Torneo Clausura
¡GOOOOL DE SPORTING CRISTAL!
Martín Távara marca el 1-0 a favor de los rimenses.
Brandon Palacios remata dentro del área y el balón se va desviado.
Cejas intentaba una chalaca dentro del área pero el balón se va desviado.
Imprecisión en Sporting Cristal en el inicio del segundo tiempo.
¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Sporting Cristal iguala sin goles con FC Cajamarca.
El árbitro agrega 2 minutos más de juego.
Wallace remata desde el borde del área y el balón se va desviado.
Hernán Barcos quedó de cara al arco pero Meza lo anticipa y le quita la oportunidad de marcar.
Orejuela es amonestado en FC Cajamarca.
Falta de Lutiger en contra de Cejas y el defensor de Cristal es amonestado.
Tras la revisión del VAR, confirman el fuera de juego.
Luis Iiberico marcaba el 1-0 para Cristal, pero lo anulan por fuera de juego.
Falta de Lugo en contra de Távara y tiro libre a favor de Cristal.
Távara remata desde fuera del área y la defensa manda el balón al córner.
Maxloren Castro remata dentro del área tras una buena jugara colectiva con Hernán Barcos y el balón da en el travesaño.
Palacios quedó mano a mano con Enríquez y el arquero de Cristal intercepta bien el balón. Se salva Cristal.
Vílchez y Lugo son amonestados en FC Cajamarca.
Tiro de esquina a favor de Sporting Cristal.
Vega cabecea dentro del área y el balón se va desviado.
Tiro de esquina a favor de FC Cajamarca.
Lugo remata desde el tiro libre y Enríquez desvía el balón.
Tiro libre a favor de FC Cajamarca.
Sporting Cristal busca el primer gol del partido mediante los lados con Santiago González y Maxloren Castro..
Sporting Cristal tiene el protagonismo del partido, controlando el balón en estos primeros minutos del partido.
La gran ausencia de hoy en Sporting Cristal es la de su capitán, Yoshimar Yotún.
¡INICIA EL PARTIDO EN EL ALBERTO GALLARDO!
Los jugadores de Sporting Cristal culminan su calentamiento dentro del terreno de juego.
¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE, Sporting Cristal vs FC Cajamarca?
Para ver el partido de Sporting Cristal vs FC Cajamarca, en Liga 1 Max EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cabo o streaming en Perú como Movistar TV, DirecTV, etc.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se jugará este lunes 2 de noviembre de 2026 en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. FC Cajamarca HOY por Torneo Clausura 2026?
El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, comenzará este lunes 2 de noviembre a las 3:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
¿Dónde ver TV ONLINE, Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026?
La transmisión ONLINE del partido de Sporting Cristal vs. FC Cajamarca estará disponible en Perú mediante DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso podrá verse a través de Fanatiz.
Por otro lado, FC Cajamarca busca salir de la zona de descenso a pocas fechas del final.
Sporting Cristal llega de vencer por 3-2 a Alianza Lima y buscará recuperar el liderazgo, que por el momento, lo tiene Sport Huancayo.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. FC Cajamarca EN VIVO?
Liga 1 MAX llevará el partido a todo el Perú por televisión, mientras que DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la señal por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica se podrá seguir por Fanatiz.
El encuentro se disputará este lunes 2 de noviembre, desde las 3:30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan motivados tras vencer 3-2 a Alianza Lima y ahora tienen la oportunidad de sumar tres puntos para recuperar el primer lugar de la tabla. Por su parte, FC Cajamarca afronta un compromiso clave en su lucha por salir de la zona de descenso.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Falta de Cristiano en contra de Lugo y tiro libre a favor e FC Cajamarca.