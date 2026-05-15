Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO | Sigue el partido por la fecha 15 de la Liga 1
- Sporting Cristal: últimos tres partidos en Liga 1
Empate 1-1 ante Alianza Lima
Empate 2-2 ante Cusco FC
Derrota 1-0 ante Comerciantes Unidos
- FC Cajamarca: últimos tres partidos
Triunfo 1-2 ante UTC
Triunfo 3-2 ante Sport Boys
Derrota 2-1 ante Moquegua
Por su parte, FC Cajamarca, penúltimo con 12 unidades, llega al choque con la moral al tope tras vencer 1-2 a UTC en el clásico de la ciudad. Sin embargo, el elenco capitaneado por Hernán Barcos tiene la obligación de ganar en casa para escapar de los últimos puestos del torneo.
El partido tendrá frente a frente a dos cuadros con mucha necesidad de sumar puntos. Los celestes, duodécimos con 16 unidades, llegan tras empatar 1-1 ante Alianza Lima en Matute. El elenco que dirige el brasileño Zé Ricardo necesita sumar de a tres para escalar posiciones y mejorar su ubicación en la tabla general.
El encuentro será transmitido en vivo por TV por la señal de Liga 1 MAX, mientras que las incidencias online y el minuto a minuto podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.
El compromiso comenzará a las 3 pm y tendrá como escenario el Estadio Héroes de San Ramón, en la ciudad de Cajamarca.
- Sporting Cristal visita hoy a FC Cajamarca en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.