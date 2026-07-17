Cristal vs Garcilaso EN VIVO: partido por el Clausura de la Liga 1
- Empezó el partido.
Salen ambos equipos al campo de juego.
El partido empezará en breve desde el Alberto Gallardo.
- ALINEACIÓN DE DEPORTIVO GARCILASO
- Patrick Zubczuk, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Xavi Moreno, Erick Canales, César Flores, Adrián Ascues, Claudio Torrejón, Francisco Arancibia, Luiz da Silva, Christopher Olivares
Por su parte, Deportivo Garcilaso llega herido tras perder por penales ante Deportivo Moquegua por el mismo torneo Copa de la Liga.
Cristal, equipo en el que debutará como entrenador en el Clausura el técnico Roberto Mosquera y el delantero Hernán Barcos, llega a este partido tras vencer por penales a Bentín Tacna Heroica, en partido correspondiente a la Copa de la Liga.
Puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias online en El Comercio.
El partido comenzará a las 3:15 p.m. y será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max.
En el partido por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026, Sporting Cristal recibe la visita de Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo.
En el partido por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026, Sporting Cristal recibe la visita de Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo.