Por Diego Velásquez

Cristal vs Garcilaso EN VIVO: partido por el Clausura de la Liga 1

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  • Empezó el partido.
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Salen ambos equipos al campo de juego.

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El partido empezará en breve desde el Alberto Gallardo.

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  • ALINEACIÓN DE DEPORTIVO GARCILASO
  • Patrick Zubczuk, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Xavi Moreno, Erick Canales, César Flores, Adrián Ascues, Claudio Torrejón, Francisco Arancibia, Luiz da Silva, Christopher Olivares
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  • ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL SPORTING CRISTAL
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Deportivo Garcilaso anuncia así el encuentro de hoy ante los celestes del Rímac

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Así anuncia Sporting Cristal el partido de hoy ante Deportivo Garcilaso

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Por su parte, Deportivo Garcilaso llega herido tras perder por penales ante Deportivo Moquegua por el mismo torneo Copa de la Liga.

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Cristal, equipo en el que debutará como entrenador en el Clausura el técnico Roberto Mosquera y el delantero Hernán Barcos, llega a este partido tras vencer por penales a Bentín Tacna Heroica, en partido correspondiente a la Copa de la Liga.

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Puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias online en El Comercio.

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El partido comenzará a las 3:15 p.m. y será transmitido en vivo por el canal Liga 1 Max.

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En el partido por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 - 2026, Sporting Cristal recibe la visita de Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo.

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