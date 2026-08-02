Sporting Cristal vs. Juan Pablo II EN VIVO
El equipo local, bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, llega a este compromiso con la urgente necesidad de lavar su imagen ante su hinchada. Los bajopontinos acaban de sufrir una dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Bragantino de Brasil, un certamen internacional que representaba uno de sus grandes objetivos institucionales de la temporada.
Sporting Cristal y Juan Pablo II College se enfrentan hoy, domingo 2 de agosto de 2026, por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú. El encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de Lima a partir de las 11:00 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión oficial de la señal televisiva de L1 Max.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Debido a este traspié continental, la escuadra celeste ya no cuenta con margen de error en el ámbito doméstico. Los directivos y los fanáticos rimenses exigen que el plantel se enfoque al cien por ciento en la obtención del Torneo Clausura. El objetivo final es forzar los Playoffs de definición a fin de año y quedarse con el título nacional.