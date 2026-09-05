Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO: sigue aquí el partido por el Torneo Clausura

Previa
  • En la fecha pasada, Los Chankas sufrieron un duro revés tras perder como locales por 3-4 ante Juan Pablo II.
Previa
  • Por su parte, Los Chankas, el equipo de Andahuaylas se ubica con siete puntos en el puesto 16, y también está en la necesidad de ganar para subir algunos puestos en la tabla del Clausura y el Acumulado (está cuarto con 41 unidades).
Previa
  • Cristal está en la obligación de ganar en casa para volver a la senda triunfal y sumar 3 nuevos puntos que le son vitales para escalar posiciones en la clasificación.
Previa
  • Sporting Cristal, undécimo en la tabla del Clausura con 10 puntos, llega a este encuentro con una herida abierta tras perder en la fecha pasada por 1-0 ante Sport Boys en el Callao. El actual momento de los celestes no es el mejor, y a la falta de resultados deportivos se suma la tensión generada recientemente tras la agresión de presuntos barristas del cuadro celeste contra Julio César Uribe, director general de Fútbol del club.
Previa
  • En tanto, si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. 
Previa
  • Para ver Liga 1 Max , deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Previa
  • La transmisión en vivo del choque por TV estará a cargo del canal Liga 1 MAX, en señal de cable para todo el Perú.
Previa
  • El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, en el horario de las 11 a.m., y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo .
Previa
  • Sporting Cristal recibe a Los Chankas en el partido válido por la octava jornada del Torneo Clausura Liga 1 -2026. Sigue el minuto a minuto del choque en esta nota de El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe