Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO: sigue aquí el partido por el Torneo Clausura
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- En la fecha pasada, Los Chankas sufrieron un duro revés tras perder como locales por 3-4 ante Juan Pablo II.
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- Por su parte, Los Chankas, el equipo de Andahuaylas se ubica con siete puntos en el puesto 16, y también está en la necesidad de ganar para subir algunos puestos en la tabla del Clausura y el Acumulado (está cuarto con 41 unidades).
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- Cristal está en la obligación de ganar en casa para volver a la senda triunfal y sumar 3 nuevos puntos que le son vitales para escalar posiciones en la clasificación.
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- Sporting Cristal, undécimo en la tabla del Clausura con 10 puntos, llega a este encuentro con una herida abierta tras perder en la fecha pasada por 1-0 ante Sport Boys en el Callao. El actual momento de los celestes no es el mejor, y a la falta de resultados deportivos se suma la tensión generada recientemente tras la agresión de presuntos barristas del cuadro celeste contra Julio César Uribe, director general de Fútbol del club.
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- En tanto, si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Los Chankas por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV.
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- Para ver Liga 1 Max , deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
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- La transmisión en vivo del choque por TV estará a cargo del canal Liga 1 MAX, en señal de cable para todo el Perú.
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- El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, en el horario de las 11 a.m., y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo .
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- Sporting Cristal recibe a Los Chankas en el partido válido por la octava jornada del Torneo Clausura Liga 1 -2026. Sigue el minuto a minuto del choque en esta nota de El Comercio.
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