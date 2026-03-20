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Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO | Previa y últimas noticias del partido por la Liga 1
En siete fechas disputadas, Chankas ha logrado cinco triunfos y dos empates, y todavía se mantiene invicto. Tiene, además, 14 goles a favor y ocho en contra, por lo que tiene una diferencia de goles favorable de seis.
El conjunto andahuaylino desea seguir con la racha victoriosa y como local intentará conseguir un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.
Los Chankas, colíder del torneo con 17 puntos junto con Alianza Lima, llega a este partido precedido de una importante victoria a domicilio por 2-3 ante Juan Pablo II.
La transmisión televisiva de este encuentro estará a cargo del canal Liga 1 Max, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlas en El Comercio.
El compromiso comenzará a las 3:30 p.m. y tendrá como escenario el estadio Los Chankas, ubicado en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac.
Los Chankas, uno de los equipos que lidera el Apertura de la Liga 1, recibe este sábado 21 de marzo a Sporting Cristal, en el cotejo válido por la octava jornada del campeonato local.
Los Chankas, uno de los equipos que lidera el Apertura de la Liga 1, recibe este sábado 21 de marzo a Sporting Cristal, en el cotejo válido por la octava jornada del campeonato local.