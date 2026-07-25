Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO
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El emocionante duelo entre FBC Melgar y Sporting Cristal paralizará el fútbol peruano este sábado 25 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA. Este compromiso, válido por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, representa un choque crucial entre dos claros aspirantes al título nacional.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1.
El conjunto arequipeño llega con el ánimo al tope tras un debut espectacular en el certamen, donde derrotó con autoridad por 3-1 a Cienciano en Cusco. Los dirigidos por Juan Máximo Reinoso ratificaron su jerarquía en la altura y buscarán encadenar su segunda victoria consecutiva para afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones.