Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sería el 'once' inicial del Sport Boys del Callao: Rivadeneyra, Riojas, Dulanto, Llontop, Mora, Saba, Da Campo, Alarcón, López, Urruti y Nequecaur.
ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL SPORTING CRISTAL
Arribó el cuadro del 'puerto' al Alberto Gallardo.
???? Estadio Alberto Gallardo#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/ffO4O6qTi0— Club Sport Boys Association (@sportboys) March 15, 2026
Llegó el plantel del Sporting Cristal al estadio Alberto Gallardo.
¡Llegamos! Estamos listos. ?????????#FuerzaCristal pic.twitter.com/1zNneX9zQp— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 15, 2026
Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Yotún; Santana; Castro, González y Ávila. Así forma Sporting Cristal ante Sport Boys.
Suplentes:Bautista, Posito, Diaz, Lora,Tavara, Wisdom, Benavente,Ibérico y Otoya
Ausentes: Vizeu, C. Gonzáles y Juan Cruz González.
Horario, canal TV y dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026
Fecha: Domingo 15 de marzo del 2026.
Partido: Sporting Cristal vs Sport Boys
Horario: 11:00 AM hora de Lima, Perú.
Canal: Liga 1 Max.
Estadio: Alberto Gallardo.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra .
Si deseas ver el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga 1 será Fanatiz.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026?
El partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 11:00 AM de Perú este domingo 15 de marzo del 2026.
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 10:00 AM
Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 AM
Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 12:00 PM
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 1:00 PM
España: 5:00 PM
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
Sporting Cristal recibe a Sport Boys en el Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal recibe a Sport Boys en el Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.