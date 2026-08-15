Por Redacción EC

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO | Sigue el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura

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  • Resultados de Sport Huancayo en el Torneo Clausura

Derrota 2-1 ante Alianza Lima (visita)

Triunfo 2-0 ante Atlético Grau (local)

Triunfo 0-2 ante FC Cajamarca (visita)

Empate 1-1 ante Los Chankas (local)

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  • Resultados de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Triunfo 1-0 ante Deportivo Garcilaso (local)

Derrota 2-1 ante Melgar (visita)

Triunfo 2-0 ante Juan Pablo II College (local)

Empate 1-1 ante Universitario de Deportes (visita)

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Por su parte, Sport Huancayo llega al partido ante los rimenses tras empatar como local 1-1 ante Los Chankas. El elenco huancaíno es cuarto en la tabla del Clausura y una victoria también le permitirá meterse de lleno en la pelea por la punta del torneo.

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El equipo del Rímac ocupa la quinta casilla de la tabla del Torneo Clausura con siete unidades. Una victoria le permitirá escalar posiciones y meterse en las primeras ubicaciones de la clasificación.

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Sporting Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, llega a este partido tras empatar en la fecha pasada ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. El resultado de ese cotejo fue 1-1 y el gol celeste fue anotado de penal por Yoshimar Yotún.

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  • La transmisión del encuentro estará a cargo del canal Liga 1 MAX , mientras que el minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlas en esta misma nota.
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El compromiso se disputará este domingo 16 de agosto, a las 11 a.m., en el estadio Alberto Gallardo, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

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  • Sporting Cristal recibe la visita de Sport Huancayo en el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 -2026. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles y el minuto a minuto de este interesante choque.

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