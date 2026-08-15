Sporting Cristal vs. Sport Huancayo EN VIVO | Sigue el partido por la fecha 5 del Torneo Clausura
- Resultados de Sport Huancayo en el Torneo Clausura
Derrota 2-1 ante Alianza Lima (visita)
Triunfo 2-0 ante Atlético Grau (local)
Triunfo 0-2 ante FC Cajamarca (visita)
Empate 1-1 ante Los Chankas (local)
- Resultados de Sporting Cristal en el Torneo Clausura
Triunfo 1-0 ante Deportivo Garcilaso (local)
Derrota 2-1 ante Melgar (visita)
Triunfo 2-0 ante Juan Pablo II College (local)
Empate 1-1 ante Universitario de Deportes (visita)
Por su parte, Sport Huancayo llega al partido ante los rimenses tras empatar como local 1-1 ante Los Chankas. El elenco huancaíno es cuarto en la tabla del Clausura y una victoria también le permitirá meterse de lleno en la pelea por la punta del torneo.
El equipo del Rímac ocupa la quinta casilla de la tabla del Torneo Clausura con siete unidades. Una victoria le permitirá escalar posiciones y meterse en las primeras ubicaciones de la clasificación.
Sporting Cristal, dirigido por Roberto Mosquera, llega a este partido tras empatar en la fecha pasada ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. El resultado de ese cotejo fue 1-1 y el gol celeste fue anotado de penal por Yoshimar Yotún.
- La transmisión del encuentro estará a cargo del canal Liga 1 MAX , mientras que el minuto a minuto y las incidencias online podrás seguirlas en esta misma nota.
El compromiso se disputará este domingo 16 de agosto, a las 11 a.m., en el estadio Alberto Gallardo, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
- Sporting Cristal recibe la visita de Sport Huancayo en el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 -2026. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles y el minuto a minuto de este interesante choque.